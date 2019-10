VIDEO Egan Bernal (Ineos) a câștigat cursa Gran Piemonte 2019

Bernal, care în 2016 a câştigat Turul Bihorului, iar în 2017 s-a impus în Turul Sibiului, a fost cronometrat cu timpul de 4 h 24 min 16 sec (medie orară: 41,55 km), fiind urmat la 6 secunde de compatriotul şi coechipierul său Ivan Sosa, victorios în 2016 atât în Turul Bihorului, cât şi în Turul Sibiului, şi la 8 secunde de francezul Nans Peters (AG2R La Mondiale).

"Este excelent că am putut câştiga în Italia şi chiar o cursă de o zi. Echipa a făcut o treabă excelentă", a declarat câştigătorul "Marii Bucle".



Vezi aici atacul și victoria lui Bernal:

Guarda ora l’attacco e la vittoria in solitaria di @Eganbernal al #GranPiemonte presented by @NamedSport! | Watch now the attack and the solo victory by @Eganbernal at #GranPiemonte presented by #NamedSport! pic.twitter.com/4qi3B3jwKN