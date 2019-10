Echipa masculină de gimnastică a Rusiei a cucerit titlul mondial

Echipa masculină de gimnastică a Rusiei a cucerit, miercuri, titlul mondial la Campionatul Mondial de la Stuttgart. Pe podium au mai urcat China şi Japonia, informează News.ro.

Rusia a avut un total de 261.726 puncte, cu care a cucerit medalia de aur, fiind urmată de podium de China (260.729) şi de Japonia (258.159).

Echipa României a ratat finala de opt, după ce a încheiat calificările pe locul 24 din 25 de participante.

Şi echipa feminină a României a ratat finala (locul 22 din 24), ambele reprezentante tricolore ratând, implicit, şi calificarea la JO de la Tokyo.

It's safe to say the Russian men's team were happy with their win!

\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA#Stuttgart2019 pic.twitter.com/wyqmEm1EhA