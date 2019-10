​CM Atletism: Alina Rotaru s-a calificat în finală la săritura în lungime

Intrată în calificări cu al 6-lea rezultat al anului, Alina Rotaru a realizat a cincea performanță în concurs, cu 6.72 metri, din a treia încercare. Eleva lui Mihai Corucle a fost la doar 5 centimetri distanță de rezultatul americancei Torie Bowie, clasată pe locul 3, astfel că șansele de a se bate pentru medalii sunt destul de bune. Concursul în calificări a fost câștigat de Malaika Mihambo (Germania), cu 6.98 metri. Alina Rotaru a sărit în luna iunie, în Germania, 6.91 metri.





„Prima mea săritură a măsurat 6.57 m, dar, din păcate, am pierdut în jur de 30-40 cm cu piciorul drept la aterizare. Cea de-a doua săritura a fost foarte bună, peste 6.80m, dar am lăsat o urmă cu un picior pe la 6.30m. Știam că pot să sar azi baremul de calificare, de 6.75m, și din a treia încercare am reușit 6.72 m. Mă bucur mult că am reușit să mă calific și îi mulțumesc din tot sufletul antrenorului meu, Mihai Corucle. Facem o echipă bună! Atmosfera a fost tensionată. În finală îmi doresc să sar cel puțin la fel de bine ca azi”, a declarat Alina Rotaru pentru site-ul oficial al FR de Atletism.





Tot la lungime, Florentina Iușco a fost departe de forma din acest sezon, iar cu 6.22 metri a ratat calificarea în finala de duminică, programată de la ora 19:15. România nu a mai cucerit o medalie la Campionatele Mondiale de Atletism din 2009 – Nicolaeta Grasu, bronz la aruncarea discului. La Doha, Alin Firfirică a terminat pe locul 4 tot la disc, stabilind și cel mai bun rezultat al atletismului românesc din ultimii 10 ani. Tot sâmbătă, Andreea Panțuroiu (antrenor Mihaela Nicoară) s-a clasat pe locul 11 în finala la triplusalt. Ea a reușit din prima încercare 14.07 m, celelalte două sărituri fiind depășite. Pe podium au urcat Yulimar Rojas (Venezuela – 15.37 m), Shanieka Ricketts (Jamaica – 14.92 m) și Catherine Ibarguen (Columbia – 14.73 m).





Alexandru Novac a fost ghinionistul delegației azi, el fiind primul sub linia de calificare în finala la suliță. Cea mai bună încercare a măsurat 82.12 metri.