Sportiva americană Dalilah Muhammad a stabilit un record mondial la 400 metri garduri, vineri, la Campionatele Mondiale de atletism de la Doha, cu timpul de 52 de secunde şi 16 sutimi, potrivit News.ro.

Dalilah Muhammad, în vârstă de 29 de ani, le-a devansat pe compatrioata sa Sydney McLaughlin (52"23) şi jamaicanca Rushell Clayton (53"74).

Muhammad deţinea şi precedentul record mondial (52"20), reuşit în iulie, la Campionatele SUA.

\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 goes 1-2 as Dalilah Muhammad breaks own 400m hurdles world record in 52.16 on way to #WorldAthleticsChamps gold. @GoSydGo clocks impressive 52.23 for silver.



