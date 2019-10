Accidentat grav în iunie, Chris Froome şi-a reluat antrenamentele

Accidentat grav în iunie, rutierul britanic Chris Froome, cvadruplu câştigător al Turului Franţei, şi-a reluat antrenamentele pe şosea.

"Există o luminiţă la capătul tunelului", a scris Chris Froome pe Twitter.



La 12 iunie, Froome a fost victima unei grave căzături la Criterium du Dauphine. El a suferit mai multe fracturi, la femurul drept, cotul drept şi la coaste.

Într-un filmuleţ postat de echipa sa Ineos, Froome revine asupra acestui teribil accident. "Am înţeles rapid, văzând starea mea, că nu voi putea participa la Turul Franţei. Totul părea ca o scenă din Grey's Anatomy. A fost foarte greu de acceptat. Am fost disperat a doua zi după operaţie. Abia puteam respira din cauza coastelor rupte. Scuipam şi sânge. A fost îngrozitor", a spus Froome.

El a reafirmat că "marele său obiectiv este Turul Franţei din 2020, unde să fie într-o formă mult mai bună ca în acest an", informează News.ro.

Postarea lui Froome pe Twitter:



There is light at the end of the tunnel \uD83D\uDE0C \uD83D\uDCF8 @kwiato pic.twitter.com/WCM9630SXP