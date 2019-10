Atletism: Americanul Alberto Salazar, fost antrenor al lui Mo Farah, suspendat 4 ani pentru încălcarea regulilor antidoping

Antrenorul american Alberto Salazar, care s-a ocupat între alţii de atletul britanic Mo Farah, cvadruplu campion olimpic, a fost suspendat pe o perioadă de patru ani, pentru încălcarea regulilor antidoping, informează cotidianul L'Equipe, conform Agerpres.





Fost alergător şi triplu câştigător al maratonului de la New York, Salazar (61 ani) a devenit ulterior un antrenor de succes, însă cu o reputaţie controversată.



Agenţia americană antidoping (USADA), l-a suspendat patru ani pentru "organizarea şi incitarea la o conduită dopantă interzisă".



Alături de Salazar a fost suspendat, tot pentru patru ani, şi medicul Jeffrey Brown, care lucra alături de antrenor în cadrul Nike Oregon Project.



Această decizie a venit la capătul unei anchete care a demarat în 2015, după dezvăluirile făcute de BBC în legătură cu practicile de la centrul de antrenament de la Beaverton (Oregon), condus de Salazar.



Britanicul Mo Farah, care a cucerit patru medalii olimpice de aur la 5.000 şi 10.000 m, s-a antrenat sub comanda lui Salazar între 2011 şi 2017, alături de americanul Galen Rupp, dublu medaliat olimpic la 10.000 m şi maraton.



"Sunt şocat de această decizie. În cursul anchetei USADA, eu şi atleţii mei am fost supuşi unor metode injuste şi contrare eticii. Project Oregon nu a permis niciodată și nu va permite niciodată dopajul. Voi face apel", a declarat Salazar, care o pregăteşte în prezent pe olandeza Sifan Hassan, proaspăta campioană mondială la 10.000 m, sâmbătă la Doha.