CM Atletism: O atletă a ajuns la spital după ce a participat la maraton; Sportivii s-au plâns de caniculă la competiţia din Qatar

O atletă a ajuns la spital după ce a participat, noaptea trecută, la proba de maraton din cadrul Campionatelor Mondiale de la Doha, a anunţat IAAF, menţionând că nu s-au semnalat probleme cauzate de caniculă.





Au luat startul la maratonul feminin 68 de concurente şi au încheiat proba 40, număr comparabil cu cel de la ediţiiile CM de la Tokyo (1991) şi Moscova (2013). 30 de atlete s-au dus la centrul medical din precauţie. Câteva sportive au rămas sub observaţie, iar o concurentă a ajuns la spital pentru a fi ţinută sub observaţie, însă ulterior a fost lăsată să plece.



IAAF a menţionat că în această noapte va avea loc, conform programului, proba de 50 km marş.



Kevin Mayer, recordman mondial la decatlon, s-a plâns de organizarea CM la Doha, el spunând că este “o catastrofă”. “Vedem cu toţii că este o catastrofă. Nu este nimeni în tribune. Căldura este foarte mare, au fost aproape 30 de abandonuri la maratonul feminin. Este trist”, a afirmat el, potrivit Le Soir.



IAAF a precizat însă, pe site-ul oficial, că a luat măsuri pentru a minimiza riscurile legate de canicula din Qatar. Astfel, probele de anduranţă au fost programate la miezul nopţii şi federaţiile naţionale au primit informaţii în ultimele luni cu privire la acest aspect. În plus, numărul de puncte de hidratare de pe traseu a fost mărit, la fel şi numărul de medici, scrie News.ro.