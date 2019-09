CM Atletism: România, reprezentată de zece sportivi la Doha; Alin Firfirică ţinteşte podiumul

România va fi reprezentată de zece sportivi la Campionatele Mondiale de atletism de la Doha, se arată într-un comunicat. Majoritatea are ca obiectiv realizarea baremului pentru Jocurile Olimpice, însă discobolul Alin Firfirică ţinteşte podiumul, la prima sa participare la o ediţie a CM de seniori, scrie News.ro.







Cu doar câteva zile înaintea plecării la Campionatele Mondiale, el a reuşit o aruncare de 67,32 metri la Memorialului ''Kamila Skolimowska'' de la Katowice (Polonia) şi şi-a asigurat astfel prezenţa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Firfirică se poate concentra acum pe un loc pe podium la competiţia de la Doha.



“Acum, ducându-mă cu un rezultat de 67 de metri, ar trebui să fie ceva de genul la prima aruncare să-mi asigur calificarea (în "finală) iar apoi am şanse să mă bat pentru locul al treilea. E puţin înfricoşător. Fiind primul meu Campionat Mondial, e o presiune. Sunt foarte fericit, sper să fac un concurs bun, să-mi demonstrez din nou acest rezultat şi sigur va fi bine", a declarat Alin Firfirică .



Legitimat la CSA Steaua, Alin Firfirică, 23 de ani, are în palmares o medalie de aur şi una de argint la Campionatele Europene U23, obţinute în 2015 şi 2017, dar şi medalia de aur la Cupa Europei de Aruncări la U23, cucerită în 2017. La Campionatele Europene de seniori, din 2018, s-a clasat pe locul al 7-lea.



Desemnată cea mai bună atletă a României în 2018, Andreea Panţuroiu (24 de ani) şi-a propus să se întoarcă de la Doha cu biletele pentru Tokyo la triplu salt. Locul patru la Campionatul Mondial indoor de anul trecut, Andreea Panţuroiu are un "personal best" de 14,47 metri, realizat în 2018, la competiţia internaţională de la Montreuil (Franta).



Revenită recent după o accidentare, sportiva legitimată la CSM Bucureşti are nevoie de o săritură de 14,32 metri pentru a se califica la Jocurile Olimpice.



"Având în vedere că am un personal best mai consistent, nu mă tem că nu o să-l îndeplinesc. Încerc să nu pun presiune foarte mare pe mine, pentru că atunci când fac asta nu prea îmi ies lucrurile. Dacă realizez această perfomanţă în cadrul campionatului, pot să intru şi în finală şi să mă apropii de primele trei locuri. În finală mă gândesc şi la un record personal", a afirmat Andreea Panţuroiu.



Pentru Andrei Gag, principalul obiectiv este calificarea în finală la competitia de la Doha. Medaliat cu argint la Campionatele Mondiale de Sală de la Portland, din 2016, sportivul legitimat la CSM Bucureşti este deţinătorul recordului naţional la aruncarea greutăţii, cu o performanţa de 21,06 metri. Baremul de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo este 21,10 metri.



“Proba a crescut enorm de mult la aruncarea greutăţii, sunt câţiva băieţi foarte tari şi foarte tineri în lume, care dau peste 22 de metri. E greu să ţintesc la o medalie, sunt foarte realist. Dar mi-aş dori enorm să fiu cu ei acolo, în finală. Campionatul Mondial de la Doha va însemna pentru mine calificarea în finală, ce voi face acolo va fi un bonus. Dacă aş reuşi să dau peste 21 de metri şi să obţin şi biletul pentru Tokyo, ar fi superb”, a spus Gag.



Campionatele Mondiale de Atletism în aer liber vor avea loc la Doha (Qatar), în perioada 27 septembrie – 6 octombrie.



România va fi reprezentată de zece sportivi: Daniela Stanciu (săritura în înălţime), Florentina Iuşco (săritura în lungime), Claudia Bobocea (1.500 m), Alin Firfirică (aruncarea discului), Alina Rotaru (săritura în lungime), Narcis Mihăilă (50 km marş), Andrei Gag (aruncarea greutăţii), Andreea Panţuroiu (triplusalt), Alexandru Novac (aruncarea suliţei) şi Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului).