Fostul pugilist Carl Froch crede "sută la sută" că Pământul este plat: "NASA foloseşte imagini generate de computer şi fiecare este diferită"

Carl Froch, care l-a deposedat pe Lucian Bute de centura IBF, în 2012, prin KO, într-o gală la Nottingham, crede "sută la sută" că Pământul este plat, scrie News.ro. "NASA foloseşte imagini generate de computer şi fiecare este diferită", a spus fostul pugilist.







"Pământul este plat, sută la sută. Nu există nicio dovadă a curburii Pământului şi această falsă agenţie NASA foloseşte imagini generate de computer şi fiecare este diferită. Mă uit la ele gândindu-mă: Stai un pic, arată ca desenele animate. Când cineva ca Richard Branson urcă acolo şi începe să organizeze zboruri charter... şi poţi vedea de acolo Pământul şi curbura lui, o să cred că Pământul este rotund", a declarat Froch, potrivit Daily Star.



Fostul campion mondial al versiunilor WBC şi IBF la categoria supermijlocie a declarat anterior că el crede că aselenizarea din 1969 este de asemenea falsă.



"Aparent, am fost pe Lună în 1969, 1970. Am fost de şase ori - nu cred o iotă. Unii cred", a declarat fostul pugilist, în 2018, pentru The Express.



Froch a boxat între 2002 şi 2014, iar acum este comentator la Sky Sports.