VIDEO Slovenul Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a câştigat Turul Spaniei

Ciclistul sloven Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a câştigat ediţia 2019 a Turului Spaniei după ce olandezul Fabio Jabobsen (Deceuninck - Quick-Step ) a încheiat pe primul loc duminică în etapa a 21-a, ultima, desfăşurată pe distanţa de 106,6 km între Fuenlabrada şi Madrid, informează AFP şi radioteleviziunea belgiană RTBF.



Ultimul etapă a fost câştigată la sprint de Fabio Jakobsen, cronometrat în 2 h 48 min 20 sec. Pe podiumul etapei, olandezul a fost urmat, cu acelaşi timp, de irlandezul Sam Bennett (BORA - hansgrohe) şi polonezul Szymon Sajnok (CCC), scrie Roglic, 29 de ani, văzut ca mare favorit înaintea competiţiei, s-a arătat la înălţimea aşteptărilor şi a câştigat pentru întâia oară un mare Tur, aceasta fiind de asemenea o premieră pentru un ciclist din ţara sa.Impresionant prin constanţă şi imperturbabil în etapele de munte, Roglic a încheiat cu timpul de 83 h 07 min 31 sec, fiind urmat în clasamentul general de veteranul spaniol Alejandro Valverde (Movistar), la 2 min 16 sec, şi de un alt sloven, tânărul Tadej Pogacar (UAE-Emirates), la 2 min 38 sec.La Vuelta s-a încheiat în 2018 cu victoria britanicului Simon Yates, absent la această ediţie.Roglic şi-a concretizat ambiţiile legate de cursele de trei săptămâni, după ce anul trecut a încheiat pe locul 4 Turul Franţei, iar în primăvară a ocupat locul 3 în Turul Italiei. Slovenul este profesionist de numai şase ani, după ce s-a îndreptat iniţial spre sărituri cu schiurile.Ultimul etapă a fost câştigată la sprint de Fabio Jakobsen, cronometrat în 2 h 48 min 20 sec. Pe podiumul etapei, olandezul a fost urmat, cu acelaşi timp, de irlandezul Sam Bennett (BORA - hansgrohe) şi polonezul Szymon Sajnok (CCC), scrie Agerpres.





Clasamentul etapei a 21-a:





1. Fabio Jakobsen (NED) Deceuninck - Quick-Step 2:48:20

2. Sam Bennett (IRL) BORA - hansgrohe "

3. Szymon Sajnok (POL) CCC Team "

4. Jon Aberasturi (ESP) Caja Rural - Seguros RGA "

5. Edvald Boasson Hagen (NOR) Team Dimension Data "

6. Edward Theuns (BEL) Trek - Segafredo "

7. Tosh Van der Sande (BEL) Lotto - Soudal "

8. Clément Venturini (FRA) AG2R La Mondiale "

9. Marc Sarreau (FRA) Groupama - FDJ "

10. Dion Smith (NZL) Mitchelton - Scott "

11. John Degenkolb (GER) Trek - Segafredo "

12. Omar Fraile (ESP) Astana Pro Team "

13. Fernando Gaviria (COL) UAE Team Emirates "

14. Max Walscheid (GER) Team Sunweb "

15. Yukiya Arashiro (JPN) Bahrain - Merida "

16. Cyril Barthe (FRA) Euskadi Basque Country - Murias "

17. Vyacheslav Kuznetsov (RUS) Team Katusha - Alpecin "

18. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team "

19. José Joaquín Rojas (ESP) Movistar Team "

20. Imanol Erviti (ESP) Movistar Team "









Rezumatul ultimei etape din Turul Spaniei:

\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Etapa 21 #LaVuelta19



El joven @FabioJakobsen fue el más rápido en la 21ª etapa de La Vuelta, última de la ronda española, donde @rogla confirmaba sin problemas su triunfo en la general, el primer esloveno en conseguirlo.



⬇️ Disfruta del resumen de la etapa ⬇️ pic.twitter.com/ARrjT56TZn — La Vuelta (@lavuelta) September 15, 2019

Turul Spaniei 2019, clasament final:









Clasamentul pe puncte (tricoul verde):





10. Sergio Higuita (COL) EF Education First 62

Clasamentul final pe echipe:





10. Team INEOS (GBR) +4:01:02

Cel mai bun tânăr rutier:





1. Primož Roglic (SLO) Team Jumbo - Visma 83:07:142. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team +2:333. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates +2:554. Nairo Quintana (COL) Movistar Team +3:465. Miguel Ángel López (COL) Astana Pro Team +4:486. Rafal Majka (POL) BORA - hansgrohe +7:337. Wilco Kelderman (NED) Team Sunweb +10:048. Carl Fredrik Hagen (NOR) Lotto - Soudal +12:549. Marc Soler (ESP) Movistar Team +22:2710. Mikel Nieve (ESP) Mitchelton - Scott +22:3411. James Knox (GBR) Deceuninck - Quick-Step +22:5512. Dylan Teuns (BEL) Bahrain - Merida +24:0613. Jakob Fuglsang (DEN) Astana Pro Team +26:4914. Sergio Higuita (COL) EF Education First +32:1715. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain - Merida +33:4016. Ion Izagirre (ESP) Astana Pro Team +42:0017. Ruben Guerreiro (POR) Team Katusha - Alpecin +42:0518. Nicolas Edet (FRA) Cofidis, Solutions Crédits +46:2419. Esteban Chaves (COL) Mitchelton - Scott +53:0320. Tao Geoghegan Hart (GBR) Team INEOS +1:04:211. Geoffrey Bouchard (FRA) AG2R La Mondiale 76 puncte2. Ángel Madrazo (ESP) Burgos - BH 443. Sergio Samitier (ESP) Euskadi Basque Country - Murias 424. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates 385. Tao Geoghegan Hart (GBR) Team INEOS 356. Wout Poels (NED) Team INEOS 317. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team 298. Sergio Henao (COL) UAE Team Emirates 279. Jakob Fuglsang (DEN) Astana Pro Team 2410. Mikel Bizkarra (ESP) Euskadi Basque Country - 221. Primož Roglic (SLO) Team Jumbo - Visma 1552. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates 1363. Sam Bennett (IRL) BORA - hansgrohe 1344. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team 1325. Nairo Quintana (COL) Movistar Team 1006. Miguel Ángel López (COL) Astana Pro Team 767. Philippe Gilbert (BEL) Deceuninck - Quick-Step 738. Dylan Teuns (BEL) Bahrain - Merida 699. Tosh Van der Sande (BEL) Lotto - Soudal 631. Movistar Team (ESP) 248:26:242. Astana Pro Team (KAZ) +51:383. Team Jumbo - Visma (NED) +2:04:334. Mitchelton - Scott (AUS) +2:26:475. AG2R La Mondiale (FRA) +3:14:436. Team Sunweb (GER) +3:20:187. Euskadi Basque Country - Murias (ESP) +3:39:098. Bahrain - Merida (BRN) +3:45:149. Team Dimension Data (RSA) +3:56:091. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates 83:10:092. Miguel Ángel López (COL) Astana Pro Team +1:533. James Knox (GBR) Deceuninck - Quick-Step +20:004. Sergio Higuita (COL) EF Education First +29:225. Ruben Guerreiro (POR) Team Katusha - Alpecin +39:106. Tao Geoghegan Hart (GBR) Team INEOS +1:01:267. Kilian Frankiny (SUI) Groupama - FDJ +1:08:478. Óscar Rodríguez (ESP) Euskadi Basque Country - Murias +1:10:199. Ben O'Connor (AUS) Team Dimension Data +1:22:5810. Sepp Kuss (USA) Team Jumbo - Visma +1:32:38