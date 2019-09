VIDEO Tyson Fury a ajuns la spital după ce l-a învins pe Otto Wallin

Tyson Fury l-a învins la puncte pe suedezul Otto Wallin, într-un meci la categoria grea, din gala care a avut loc, sâmbătă, la Las Vegas, scrie News.ro.



Fury a primit decizia de victorie în unanimitate, 116-112, 117-111, 118-110, după un meci de 12 reprize, dar a trebuit să se întrebuinţeze serios pentru a întoarce o luptă ce îi era defavorabilă.



Pugilistul britanic a suferit răni serioase la ochiul stâng în primele reprize şi a fost transportat direct al spital după înfruntarea cu boxerul suedez, care era neînvins până sâmbătă (28 de ani, 20-0, 13 KO).



"A fost o luptă extraordinară... În majoritatea timpului nu am putut vedea cu ochiul stâng", a declarat Fury.



Fury, 31 de ani, fost campion WBA, WBO şi IBF al greilor, a ajuns la 29 de victorii, din care 20 prin KO, şi o decizie la egalitate, după succesul de la Las Vegas.



El va boxa, la 20 februarie 2020, cu americanul Deontay Wilder, campionul WBC, într-o revanşă a partidei din decembrie 2018, terminată la egalitate.





Wallin just tried to make the cut even worse on Tyson Fury. #FuryWallin pic.twitter.com/ijS0H9kmhD