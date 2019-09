Anthony Joshua: "Vladimir Klitschko m-a lovit cel mai puternic"

Box profesionist

Anthony Joshua (29 de ani) a declarat că, deși Andy Ruiz Jr. este cel care l-a învins pentru prima dată, cel care i-a livrat cea mai puternică lovitură a fost Vladimir Klitschko, informează Mediafax.



Anthony Joshua a fost întrebat, în emisiunea Pound for Pound, de la cine a primit cea mai puternică lovitură, iar britanicul a răspuns: ”Cine m-a lovit cel mai tare? Da, Klitschko. Voiam să spun Ruiz, dar, când Klitschko m-a lovit, am simțit o izbitură în spatele capului. Când am intrat în ring cu Klitschko, știam că se poate termina în două moduri. Puteam să câștig sau puteam sfârși întins pe spate, scos din ring pe targă. Tipul este o bestie”.



Anthony Joshua l-a învins pe Vladimit Klitschko, la data de 29 aprilie 2017, prin knockout, în runda 11.



Anthony Joshua îl va întâlni pe Andy Ruiz Jr., în meciul de revanșă, la data de 7 decembrie 2019, în Arabia Saudită.