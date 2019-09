​VIDEO Turul Spaniei: Sam Bennett (BORA - hansgrohe) a câștigat etapa a 14-a / Primož Roglic (Jumbo - Visma) rămâne lider la general

Clasamentul etapei a 14-a:

1. Sam Bennett (IRL) BORA - hansgrohe 4:28:46

2. Maximiliano Richeze (ARG) Deceuninck - Quick-Step "

3. Tosh Van der Sande (BEL) Lotto - Soudal +2

4. Marc Sarreau (FRA) Groupama - FDJ +5

5. Clément Venturini (FRA) AG2R La Mondiale "

6. Marc Soler (ESP) Movistar Team "

7. Jonas Koch (GER) CCC Team "

8. John Degenkolb (GER) Trek - Segafredo "

9. Max Walscheid (GER) Team Sunweb "

10. Szymon Sajnok (POL) CCC Team "

11. Edvald Boasson Hagen (NOR) Team Dimension Data "

12. Zdenek Ņtybar (CZE) Deceuninck - Quick-Step +18

13. Ruben Guerreiro (POR) Team Katusha - Alpecin "

14. Fernando Gaviria (COL) UAE Team Emirates +20

15. Edward Theuns (BEL) Trek - Segafredo +24

16. Jetse Bol (NED) Burgos - BH "

17. Vasil Kiryienka (BLR) Team INEOS "

18. Miguel Ángel López (COL) Astana Pro Team "

19. Dorian Godon (FRA) AG2R La Mondiale "

20. Sergio Higuita (COL) EF Education First +33

Clasamentul general (tricoul roșu):

1. Primož Roglic (SLO) Team Jumbo - Visma 53:49:19

2. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team +2:25

3. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates +3:01

4. Miguel Ángel López (COL) Astana Pro Team +3:37

5. Nairo Quintana (COL) Movistar Team +5:21

6. Rafal Majka (POL) BORA - hansgrohe +7:02

7. Nicolas Edet (FRA) Cofidis, Solutions Crédits +8:12

8. Carl Fredrik Hagen (NOR) Lotto - Soudal +9:25

9. Wilco Kelderman (NED) Team Sunweb +10:31

10. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain - Merida +10:41

Tricoul alb cu buline albastre (cățărători):

1. Ángel Madrazo (ESP) Burgos - BH 32

2. Geoffrey Bouchard (FRA) AG2R La Mondiale 30

3. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates 25

4. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team 22

5. Sergio Henao (COL) UAE Team Emirates 21

6. Primož Roglic (SLO) Team Jumbo - Visma 20

7. Wout Poels (NED) Team INEOS 17

8. Jesús Herrada (ESP) Cofidis, Solutions Crédits "

9. Mikel Bizkarra (ESP) Euskadi Basque Country - Murias 16

10. Jetse Bol (NED) Burgos - BH 11

11. Nairo Quintana (COL) Movistar Team 10

12. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain - Merida "

13. Pierre Latour (FRA) AG2R La Mondiale 9

14. Héctor Sáez (ESP) Euskadi Basque Country - Murias 8

15. Alex Aranburu (ESP) Caja Rural - Seguros RGA 7

16. Philippe Gilbert (BEL) Deceuninck - Quick-Step "

17. Thomas De Gendt (BEL) Lotto - Soudal "

18. Marc Soler (ESP) Movistar Team 6

19. Tsgabu Grmay (ETH) Mitchelton - Scott "

20. Miguel Ángel López (COL) Astana Pro Team "

Clasamentul pe puncte (tricoul verde):

1. Primož Roglic (SLO) Team Jumbo - Visma 109

2. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates 86

3. Nairo Quintana (COL) Movistar Team 82

4. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team 75

5. Sam Bennett (IRL) BORA - hansgrohe 70

6. Alex Aranburu (ESP) Caja Rural - Seguros RGA 52

7. Miguel Ángel López (COL) Astana Pro Team 51

8. Tosh Van der Sande (BEL) Lotto - Soudal 44

9. Marc Soler (ESP) Movistar Team 42

10. Pierre Latour (FRA) AG2R La Mondiale 40

11. Nikias Arndt (GER) Team Sunweb 39

12. Dylan Teuns (BEL) Bahrain - Merida 37

13. Maximiliano Richeze (ARG) Deceuninck - Quick-Step 36

14. Fabio Jakobsen (NED) Deceuninck - Quick-Step 34

15. Jonathan Lastra (ESP) Caja Rural - Seguros RGA 33

16. Marc Sarreau (FRA) Groupama - FDJ 31

17. Rafal Majka (POL) BORA - hansgrohe 30

18. Lawson Craddock (USA) EF Education First "

19. Mikel Iturria (ESP) Euskadi Basque Country - Murias 29

20. Jesús Herrada (ESP) Cofidis, Solutions Crédits 25

Momentul în care Bennett câștigă etapa a 14-a:

Etapa 14 - Stage 14 | #LaVuelta19



\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Vive el último kilómetro de la victoria de @Sammmy_Be gracias a @CarrefourES

\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 Live the last km. of Sam Bennett's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/0E31fTcRyE