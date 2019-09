VIDEO Turul Spaniei: Philippe Gilbert (Quick), câștigătorul etapei a 12-a / Primoz Roglic (Jumbo-Visma), lider la general

Philippe Gilbert (Quick-Step) a câștigat etapa cu numărul 12 din Turul Spaniei la ciclism, belgianul trecând primul linia de sosire după o zi în care s-a rulat pe distanța de 171.4 km: între Circuitul din Navarra și Bilbao. Lider în clasamentul general (tricoul roșu) se menține Primoz Roglic (Jumbo-Visma).



Clasamentul etapei a 12-a:



1 Philippe Gilbert (Quick-Step) 03h 48' 18''

2 Alexander Deba (Caja Rural) + 03''

3 Fernando Aragon (Euskadi) + 03''

4 Jose Rojas (Movistar) + 22''

5 Nikias Arndt (Sunweb) + 26''

6 Tosh Van Der Sande (Lotto Soudal) + 29''

7 Cyril Barthe (Euskadi) + 29''

8 Manuele Boaro (Astana) + 29''

9 Tim Declercq (Quick) + 29''

10 Valerio Conti (UAE) +31''.

Momentul în care Gilbert câștigă etapa a 12-a:



Etapa 12 - Stage 12 | #LaVuelta19



\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Vive el último kilómetro de la victoria de @PhilippeGilbert gracias a @CarrefourES

\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 Live the last km. of Philippe Gilbert's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/69JchI4hm4