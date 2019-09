​VIDEO Turul Spaniei: Primoz Roglic (Jumbo-Visma), lider la general după ce a câștigat etapa a zecea

Clasamentul pe echipe:

1. Movistar Team (ESP) 107:43:41

2. Team Jumbo - Visma (NED) +18:11

3. Astana Pro Team (KAZ) +22:02

4. AG2R La Mondiale (FRA) +1:06:37

5. Cofidis, Solutions Crédits (FRA) +1:08:46

6. EF Education First (USA) +1:08:52

7. Mitchelton - Scott (AUS) +1:09:45

8. Euskadi Basque Country - Murias (ESP) +1:11:38

9. Team Sunweb (GER) +1:17:22

10. Trek - Segafredo (USA) +1:19:20

11. Team Dimension Data (RSA) +1:19:23

12. Bahrain - Merida (BRN) +1:20:41

13. UAE Team Emirates (UAE) +1:21:04

14. Team INEOS (GBR) +1:23:58

15. Lotto - Soudal (BEL) +1:32:12

16. Team Katusha - Alpecin (SUI) +1:39:40

17. BORA - hansgrohe (GER) +1:41:06

18. Groupama - FDJ (FRA) +1:59:05

19. Caja Rural - Seguros RGA (ESP) +2:06:27

20. Deceuninck - Quick-Step (BEL) +2:07:37

21. CCC Team (POL) +3:10:46

22. Burgos - BH (ESP) +3:24:46

