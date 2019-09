Turul Spaniei: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a câștigat etapa a noua; Nairo Quintana (Movistar), noul purtător al tricoului roșu

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a câștigat, duminică, etapa a noua a Turului Spaniei, desfășurată între Andorra la Vella și Cortals D'Encamp, pe o distanță de 94,4 km. Columbianul Nairo Quintana (Movistar) a terminat cursa pe locul doi și a preluat tricoul roșu de lider.







Luni este zi de pauzaă în Turul Spaniei, iar etapa a zecea va avea loc marți, între Jurancon și Pau, pe o distanță de 36.2 km.





1. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates 2:58:092. Nairo Quintana (COL) Movistar Team +233. Primož Roglic (SLO) Team Jumbo - Visma +484. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team "5. Marc Soler (ESP) Movistar Team +576. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain - Merida +597. Sergio Higuita (COL) EF Education First +1:018. Wilco Kelderman (NED) Team Sunweb "9. Miguel Ángel López (COL) Astana Pro Team "10. Tao Geoghegan Hart (GBR) Team INEOS +1:3811. Carl Fredrik Hagen (NOR) Lotto - Soudal +1:4612. Mikel Nieve (ESP) Mitchelton - Scott +2:0213. Rafal Majka (POL) BORA - hansgrohe +2:0814. Ion Izagirre (ESP) Astana Pro Team "15. Mikel Bizkarra (ESP) Euskadi Basque Country - Murias "16. Sepp Kuss (USA) Team Jumbo - Visma +2:4817. Geoffrey Bouchard (FRA) AG2R La Mondiale +3:0218. James Knox (GBR) Deceuninck - Quick-Step +3:2319. Jakob Fuglsang (DEN) Astana Pro Team +3:5820. Kilian Frankiny (SUI) Groupama - FDJ +4:171. Nairo Quintana (COL) Movistar Team 35:18:182. Primož Roglic (SLO) Team Jumbo - Visma +63. Miguel Ángel López (COL) Astana Pro Team +174. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team +205. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates +1:426. Carl Fredrik Hagen (NOR) Lotto - Soudal +1:467. Nicolas Edet (FRA) Cofidis, Solutions Crédits +2:218. Rafal Majka (POL) BORA - hansgrohe +3:229. Wilco Kelderman (NED) Team Sunweb +3:5310. Dylan Teuns (BEL) Bahrain - Merida +4:4611. Mikel Nieve (ESP) Mitchelton - Scott +5:1912. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain - Merida +6:2313. Sergio Higuita (COL) EF Education First +6:4114. Esteban Chaves (COL) Mitchelton - Scott +6:5115. George Bennett (NZL) Team Jumbo - Visma +7:0716. Ion Izagirre (ESP) Astana Pro Team +10:0317. Óscar Rodríguez (ESP) Euskadi Basque Country - Murias +10:1718. Jakob Fuglsang (DEN) Astana Pro Team +12:2119. Ruben Guerreiro (POR) Team Katusha - Alpecin +12:2920. Marc Soler (ESP) Movistar Team +12:571. Ángel Madrazo (ESP) Burgos - BH 292. Geoffrey Bouchard (FRA) AG2R La Mondiale 213. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team 184. Sergio Henao (COL) UAE Team Emirates 175. Mikel Bizkarra (ESP) Euskadi Basque Country - Murias 166. Jetse Bol (NED) Burgos - BH 117. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates 108. Primož Roglic (SLO) Team Jumbo - Visma "9. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain - Merida "10. Wout Poels (NED) Team INEOS 91. Nairo Quintana (COL) Movistar Team 702. Primož Roglic (SLO) Team Jumbo - Visma 643. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team 584. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates 565. Sam Bennett (IRL) BORA - hansgrohe 456. Miguel Ángel López (COL) Astana Pro Team 407. Fabio Jakobsen (NED) Deceuninck - Quick-Step 348. Dylan Teuns (BEL) Bahrain - Merida 309. Nikias Arndt (GER) Team Sunweb 2710. Alex Aranburu (ESP) Caja Rural - Seguros RGA "1. Movistar Team (ESP) 105:18:242. Team Jumbo - Visma (NED) +15:443. Astana Pro Team (KAZ) +18:364. Mitchelton - Scott (AUS) +1:00:055. Cofidis, Solutions Crédits (FRA) +1:01:126. AG2R La Mondiale (FRA) +1:01:487. Euskadi Basque Country - Murias (ESP) +1:02:448. Trek - Segafredo (USA) +1:06:359. EF Education First (USA) +1:07:0610. Team Sunweb (GER) +1:10:4111. Team Dimension Data (RSA) +1:10:5512. UAE Team Emirates (UAE) +1:13:5113. Bahrain - Merida (BRN) +1:16:1714. Team INEOS (GBR) +1:17:2415. Lotto - Soudal (BEL) +1:27:5416. Team Katusha - Alpecin (SUI) +1:28:2317. BORA - hansgrohe (GER) +1:30:4618. Caja Rural - Seguros RGA (ESP) +1:54:0719. Groupama - FDJ (FRA) +1:57:0820. Deceuninck - Quick-Step (BEL) +2:05:4421. CCC Team (POL) +3:08:21Turul Spaniei se desfășoară în perioada 24 august – 15 septembrie, cele 21 etape având o distanță totală de 3272,2 km. În România, competiția poate fi urmărită pe Eurosport.