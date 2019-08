Gimnastică ritmică: Denisa Mailat, medalie de bronz în finală la măciuci, la etapa de Cupă Mondială World Challenge Cup, de la Cluj-Napoca

Denisa Mailat, bronz in finala la maciuci

Denisa Mailat a fost notată cu 21.600 puncte, cu care a obţinut medalia de bronz, iar în finala de la panglică, cu nota 19.450, s-a clasat pe locul 5.Ultima medalie obţinută de România la acest nivel în probă individuală a fost acum aproape 30 de ani, când protagonista a fost Irina Deleanu, în prezent preşedinte al FR Gimnastică Ritmică.Anterior, la World Challenge Cup, Denisa Mailat a ocupat locul 7 la individual-compus, finală câştigată de sportiva din Israel Linoy Ashram, care a fost urmată pe podium de rusoaica Ekaterina Selezneva şi de Nicol Zelikman, tot din Israel.La ansamblu cu cinci mingi s-a impus Ucraina, iar proba cu cercuri şi măciuci va încheia competiţia de la Cluj-Napoca.Finalele pe obiecte au fost câştigate de Linoy Ashram (Israel, cerc şi panglică), Ekaterina Selezneva (Rusia, minge), Vlada Nikolcenko (Ucraina, măciuci).În competiţie s-a aflat şi Alexandra Agiurgiuculese, care a reprezentat Italia şi a fost aplaudată la scenă deschisă de spectatori la fiecare evoluţie, obţinând şi medalia de argint în finală la panglică.Doina Stăiculescu, singura medaliată olimpică a României în acest sport, argint la JO din 1984, a declarat, pentru News.ro, la finalul competiţiei de la BT Arena, unde a asistat cu emoţii: ”Această competiţie ne-a propulsat în elita mondială a competiţiilor de gimnastică ritmică, mai ales că are loc înaintea Mondialelor de la Baku. Denisa Mailat s-a pregătit foarte mult, suntem alături de ea, o ajutăm cu tot ce ştim, iar medalia a venit ca un suport în vederea Mondialelor. Sigur că ne dorim enorm să ajungem la JO de la Tokyo, pentru asta muncesc fetele, doamna Maria Gârbă de atâta vreme, căreia îi port un respect nemăsurat, şi noi toţi lângă ele. Medalia este un cadou minunat, sunt fericită, sunt emoţionată pentru gimnastica ritmică din România, am ieşit afară din sală pentru că m-a podidit plânsul. Mulţumiri şi preşedintelui care mă reprezintă şi pe mine, Irina Deleanu, care trage de 20 de ani pentru acest sport şi uite, se dovedeşte că munca sa şi cea de echipă ne-a adus aici”.Prima competiţie internaţională de anvergură la gimnastică ritmică din România, World Challenge Cup, a reunit în ultimele trei zile, la BT Arena, peste 70 de gimnaste. România a fost reprezentată de Denisa Mailat şi Andreea Verdeş.Competiţia a fost importantă în calendarul internaţional şi pentru că s-a desfăşurat cu doar două săptămâni înaintea Campionatului Mondial de la Baku, unde se va lupta pentru calificarea la JO de la Tokyo.World Challenge Cup va avea loc la Cluj-Napoca şi în 2020, au anunţat organizatorii duminică, în perioada 26-28 iunie.Între sponsorii ediţiei din acest an s-a numărat şi Simona Halep, prin fundaţia care îi poartă numele.