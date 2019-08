Mike Tyson susţine că a "păcălit" controale antidoping folosind urina soţiei şi a copiilor săi

​Fostul pugilist american Mike Tyson a afirmat, la ESPN, că a "păcălit" mai multe controale antidoping folosind urina soţiei şi a copiilor săi, transmite News.ro.





"Obişnuiam să folosesc urina soţiei mele, până când ea mi-a spus că s-ar putea ca la teste să apar însărcinat. Atunci mi-am zis că mai bine ar fi să folosesc urina copiilor mei", a declarat el.



Tyson a explicat şi cum scăpa de supravegherea personalului medical la controale, pentru a putea folosi proba falsă de urină. "Majoritatea bărbaţilor, chiar şi homosexualii, nu se simt bine când le arăţi penisul, aşa că atunci când îl arătam, nu le convenea şi plecau", a spus el.



Mike Tyson, 53 de ani, este o legendă a boxului mondial şi unul dintre cei mai mediatizati sportivi din întreaga lume. Cel mai tânăr campion mondial al greilor, boxerul este prezent în arena sportivă şi mass-media de peste 25 de ani. Mike a înregistrat primul său mare succes în sportul profesionist în 1986, când a devenit campion WBC. Un an mai târziu, Tyson a devenit deţinătorul centurilor WBC, WBO şi IBF. El a câştigat 44 din 58 de lupte prin knock-out, multe dintre ele din prima repriză.



Dupa ce şi-a încheiat cariera profesională, Mike Tyson a participat la galele de box organizate de World Wrestling Entertainment şi a jucat în trei filme de lung metraj (Rocky Balboa, The Hangover şi Hangover II). În 2011, Mike Tyson a intrat în Boxing Hall International of Fame, iar în aprilie 2012 în WWE Hall of Fame.