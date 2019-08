Etapa a IV-a a Turului Poloniei, neutralizată după decesul ciclistului Bjorg Lambrecht - Lumea ciclismului, în doliu

​Organizatorii Turului Poloniei au decis ca etapa a IV-a, de 173,3 kilometri, programată marţi între Jaworzno şi Kocierz să fie neutralizată după decesul ciclistului belgian Bjorg Lambrecht, informează La Derniere Heure, conform News.ro.

În urma acestei decizii, cicliştii vor parcurge distanţa la o viteză moderată, iar pe străzile localităţii de sosire se va efectua doar un tur. Numai rutierii echipei Lotto-Soudal vor trece linia de sosire, dacă se vor alinia la start.

Accidentul s-a produs la jumătatea etapei desfăşurate între Chorzow şi Zabrze, de 150,5 kilometri. Pe ploaie, Lambrecht a căzut într-o canalizare de beton de pe marginea drumului. Niciun alt ciclist nu a fost implicat în acest accident.

Tânărul rutier a fost dus cu ambulanţa la un spital din apropiere, la Rybnik, dar a decedat pe masa de operaţie. Medicii au început măsurile de resuscitare la locul accidentului şi le-au continuat în ambulanţă. Din cauza stării în care se afla, el nu a putut fi transportat cu elicopterul.



Lumea ciclismului este în doliu, după decesul lui Lambrecht, considerat a fi unul dintre cei mai promiţători tineri rutieri belgieni.



Echipe, sportivi şi foşti sportivi au reacţionat pe reţelele de socializare şi au transmis condoleanţe după această tragedie.



Mesaje din lumea ciclismului:



Such an incredibly sad day here in Poland and across the cycling world.

To the family, friends and teammates of @bjorg_lambrecht, all our thoughts and sympathies are with you.

Rest In Peace Bjorg. May your star continue to shine as brightly as it did in cycling. pic.twitter.com/DvvcIPIaDt