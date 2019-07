Mihai Covaliu: "Această ediţie a FOTE demonstrează că avem tineri care pot câştiga medalii"

"Se poate spune că această ediţie a FOTE demonstrează că avem tineri care pot să câştige medalii pentru România. Asta este cel mai important şi, mai mult decât atât, se poate spune că există oameni care sunt capabili să îi ajute pe aceşti tineri să câştige medalii pentru România şi aici mă refer la antrenori, la membrii staffurilor tehnice.

Sigur că lucrurile pot fi îmbunătăţite foarte mult, dar la acest moment acestea sunt rezultatele într-o competiţie în care au fost incluse zece discipline, noi am participat la nouă pentru că nu ne-am calificat la baschet, o competiţie la care din cele 9 probe la care am participat, la 6 am reuşit să câştigăm medalii, iar din acelaşi total de nouă discipline, la opt dintre ele am reuşit să ne clasăm în locurile 1- 6. Ceea ce nu este deloc de neglijat, pentru că oricare dintre locurile 4, 5 şi 6 puteau câştiga medalii. Sunt aspecte care merită tratate corespunzător pentru viitor", a declarat Covaliu.





Întrebat care au fost plusurile delegaţiei României la această competiţie, preşedintele COSR a afirmat că în primul rând organizarea, iar decizia de a face deplasarea la Baku cu o cursă de tip charter a fost una foarte bună având în vedere că participanţii la FOTE sunt minori.

"În primul rând organizarea pe care noi, cei de la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, am reuşit să o avem. Ţinând cont de categoria de vârstă pentru această competiţie, 14-18 ani, am luat hotărârea să ne deplasăm la Baku cu o cursă charter şi ne-am întors cu o cursă charter, tocmai pentru a elimina alte probleme care sunt inerente, întârzieri, pierderi documente, care pot apărea în momentul în care faci deplasarea la o astfel de competiţie cu minori.

Mulţumim Tarom România pentru că am avut această colaborare, pentru că am reuşit să găsim o aeronavă care să ne ducă acolo, toată lumea a plecat în condiţiile cele mai bune ne-am întors la fel. Vreau de asemenea să mulţumesc conducerii Aeroportului Otopeni pentru faptul că ne-a primit la Salonul Prezidenţial. Pentru aceşti copii contează enorm să vadă cum sunt primiţi acasă în momentul în care merg la o competiţie şi reprezintă România cu succes. Este pentru ei un lucru foarte motivant de care îşi vor aduce aminte şi este o dovadă a faptului că sunt apreciaţi", a adăugat Covaliu.





Referitor la echipa de gimnastică a României, care a reuşit să obţină opt medalii la FOTE, Covaliu a spus că se văd rezultatele muncii depuse, chiar dacă această disciplină nu a revenit încă în topul mondial.





"Gimnastica a reuşit un total de 8 medalii la această ediţie FOTE 2019, patru de argint şi patru de bronz. Marele regret este că niciuna dintre acestea opt medalii nu este de aur, dar la momentul actual eu spun că trebuie privită partea bună a lucrurilor, pentru că atât fetele cât şi băieţii au reuşit să câştige medalii, fetele medalie de argint cu echipa. Au muncit foarte mult şi rezultatele se văd. E adevărat că sunt probleme, nu suntem acolo unde ne dorim, dar avem copii frumoşi, avem copii deştepţi care îşi doresc să câştige şi avem oameni care îi susţin.

Datoria noastră este să îi susţinem pe aceşti copii să îşi îndeplinească visul şi să le oferim momente ca acestea unde se pot autodepăşi. Asta înseamnă încredere, asta înseamnă parteneriat, asta înseamnă să punem bazele corect pentru dezvoltarea acestor copii. Un rol foarte important aici îl au părinţii, am văzut părinţi la aeroport cu lacrimi în ochi aşteptându-şi copiii medaliaţi de la această ediţie a FOTE. Toţi părinţii ar trebui să îşi dorească să îşi vadă copiii reprezentând România, cred că este un lucru minunat şi sunt absolut convins că acesta este viitorul", a mai spus Covaliu.





Întrebat de ce anume ar trebui să beneficieze tinerii la această vârstă pentru a putea avea rezultate şi la seniori, Covaliu a răspuns: "Le trebuie în primul rând infrastructura necesară şi aici vorbim de bazine. Aţi văzut, avem două medalii de aur şi două de argint la nataţie şi l-am întrebat pe David Popovici în ce bazin se antrenează. Şi mi-a spus că se antrenează într-un bazin de 30 de metri, şi în ultima perioadă s-a mai antrenat la Izvorani. Deci este foarte important să oferim condiţii adecvate pentru ca aceşti copii să se poată pregăti. Un alt fapt, am văzut antrenori care nu mai certau copiii, ci îi încurajau. Este un lucru extraordinar. Vreau să vă spun că sunt mândru de această delegaţie a României, le mulţumesc tuturor celor care au făcut parte din această echipă a Festivalului Olimpic al Tineretului European, pe colegii mei de la Comitetul olimpic îi felicit pentru felul în care au organizat această deplasare dificilă la Baku".





România a încheiat ediţia 2019 a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), care s-a desfăşurat la Baku (Azerbaidjan) în perioada 21-27 iulie, pe locul 11 în clasamentul pe naţiuni, cu 19 medalii dintre care 4 de aur, 10 de argint şi 5 de bronz.





Cele 19 medalii ale României au fost cucerite la şase discipline după cum urmează:





Lupte - Georgiana Lavinia Antuca (aur, cat. 46 kg), Ana-Maria Pîrvu (argint, cat. 49 kg)

Judo - Giorgia-Barbara Hagianu (aur, cat. 40 kg), Robert-Alexandru Matei (argint, cat. 50 kg), Alexandra-Maria Paşca (bronz, cat. 52 kg)

Înot - David Popovici (aur la 100 m liber, argint la 50 m liber, argint la 200 m liber), Bianca Andreea Costea (aur, 50 m liber)

Gimnastică artistică - echipa feminină a României (argint, Irina Antonia Duţă, Silviana Maria Sfiringu-Gheorghe şi Ioana Andreea Stănciulescu), Silviana Maria Sfiringu-Gheorghe (argint la bârnă, bronz la sărituri, bronz la sol ), Ioana Stănciulescu (argint la sol, bronz la paralele), Robert Burtănete (argint, sărituri), Gabriel Burtănete (bronz, sărituri

Volei - echipa naţională feminină a României (argint, Adriana Valentina Alexandru, Francesca Ioana Alupei, Maria Dulău, Alexia-Ioana Căruţaşu, Andra Elena Cojocaru, Mara Dumitrescu, Denisa Ioana Ionescu, Alexandra Spînoche, Isabela Florina Murariu, Georgiana Florentina Popa, Andreea Cristina Murar, Madalina Airoaie

Atletism - Talida Sfârghiu (argint, 1.500 m)





România a fost reprezentată de 103 sportivi la cea de-a 15-a ediţie de vară a Festivalului Olimpic al Tineretului European. Sportivii români cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani au participat la atletism, ciclism, gimnastică artistică, handbal, înot, judo, lupte, tenis şi volei, nouă dintre cele zece sporturi ale competiţiei.