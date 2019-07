Nataţie - Shayna Jack, depistată pozitiv: "Nu am luat această substanţă în cunoştinţă de cauză"

​Shayna Jack, deţinătoarea recordului mondial în proba de ştafetă 4x100 m cu echipa Australiei, depistată pozitiv la un control antidoping, a declarat, duminică, faptul că substanţa dopantă incriminată favorizează masa musculară, susţinându-şi nevinovăţia, informează AFP.

Deţinătoare a recordului mondial cu ţara sa în proba feminină de ştafetă 4x100 m, stabilit la Jocurile Commonwealth-ului din 2018, a fost depistată pozitiv la un control antidoping efectuat pe 26 iunie, a precizat federaţia australiană.Jack, ce a obţinut medalii de argint la două probe de ştafetă la precedentele Mondiale, de la Budapesta, în 2017, a părăsit un stagiu de pregătire în Japonia şi s-a întors în Australia chiar înaintea Mondialelor 2019 de la Gwangju (Coreea de Sud), invocând atunci "motive personale"."Nu am luat această substanţă în cunoştinţă de cauză. Nataţia este pasiunea mea de la vârsta de 10 ani şi nu aş lua niciodată intenţionat o substanţă interzisă, ceea ce ar fi lipsit de respect pentru sportul meu şi mi-ar pune în pericol cariera", a spus ea pe paginile de socializare."Întotdeauna am verificat ce iau. Nu am făcut asta şi nu înţeleg de ce mi s-a întâmplat mie. Nu am făcut nimic rău", a adăugat ea.În aşteptarea rezultatelor anchetei, Agenţia australiană antidoping (ASADA), aflată la originea testului pozitiv, Jack a fost suspendată provizoriu, a indicat federaţia într-un comunicat.Această veste ar putea pune în dificultate nataţia australiană. Unul dintre înotătorii din delegaţia sa, Mack Horton, a refuzat duminică să urce pe podiumul probei de 400 m pentru a-şi exprima neîncrederea faţă de chinezul Sun Yang, multiplu campion mondial aflat în centrul unei polemici legate de dopaj, transmite