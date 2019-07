​​VIDEO Turul Franței: Egan Bernal (Ineos), primul columbian care câștigă competiția / Caleb Ewan (Lotto-Soudal), a treia victorie de etapă

Egan Bernal (Team Ineos) a câștigat ediția cu numărul 106 a Turului Franței. Rutierul în vârstă de 22 de ani este primul columbian care se impune în Marea Buclă. Ultima etapă din acest an, desfășurată între Rambouillet şi Paris, pe o distanță de 128 de kilometri, a fost câștigată de australianul Caleb Ewan (Lotto-Soudal), care s-a impus și în etapele 11 și 16.

Bernal a câștigat competiția fără să se impună în vreo etapă (se afla în frunte în etapa a 19-a, care a fost oprită și neutralizată din cauza grindinei). Acest lucru l-au mai reușit Henri Cornet (1904), Firmin Lambot (1922), Roger Walkowiak (1956), Gastone Nencini (1960), Lucien Aimar (1966), Greg LeMond (1990), Oscar Pereiro (2006) și Chris Froome (2017).



Egan Bernal este cel mai tânăr câștigător din ultimii 110 ani. Acesta a adus celor de la Team Ineos (fosta Team Sky) al șaptelea titlu din ultimele opt ediții.





De asemenea, Egan Bernal este unul dintre puținii rutieri care au reușit să obțină la finalul competiției atât tricoul galben (câștigător), cât și cel alb (acordat celui mai bun tânăr). Laurent Fignon (1983), Jan Ullrich (1997), Alberto Contador (2007) și Andy Schleck (2010) au mai reușit această performanță.

The 3rd #TDF2019 stage victory for @CalebEwan
La troisième victoire d'étape de Caleb Ewan sur ce #TDF2019

Clasamentul etapei a 21-a, ultima din Turul Franței 2019:

Turul Franței 2019, clasamentul final:

Clasamentul final al tricoului verde (sprinteri):

Clasamentul final al tricoului alb cu buline roșii (cățărători):



*Se actualizează





Clasamentul final al tricoului alb (cel mai promițător tânăr rutier):

1. Egan Bernal (COL) Team INEOS 82:57:00

2. David Gaudu (FRA) Groupama - FDJ +24:03

3. Enric Mas (ESP) Deceuninck - Quick-Step +58:20

4. Laurens De Plus (BEL) Team Jumbo - Visma +1:02:44

5. Gregor Mühlberger (AUT) BORA - hansgrohe +1:04:40

6. Giulio Ciccone (ITA) Trek - Segafredo +1:20:49

7. Lennard Kämna (GER) Team Sunweb +1:39:36

8. Tiesj Benoot (BEL) Lotto - Soudal +2:07:33

9. Nils Politt (GER) Team Katusha - Alpecin +2:14:28

10. Elie Gesbert (FRA) Team Arkéa - Samsic +2:33:02

Clasament final echipe:



*Se actualizează





\uD83D\uDC9B @Eganbernal and his family share the emotion as he crosses the line.

\uD83D\uDC9B Egan Bernal retrouve sa famille dès la ligne passée pour partager son émotion.#TDF2019 pic.twitter.com/mUiWUFEARN