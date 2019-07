VIDEO Japonezii au prezentat medaliile pentru Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo

Japonezii au prezentat medaliile pentru Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo. Medaliile vor fi fabricate din componente ale telefoanelor mobile reciclate de niponi, dar şi din alte aparate electrice, potrivit Mediafax.

Doi ani a durat procesul de reciclare pentru obţinerea metalului necesar fabricării medaliilor pentru JO 2020. Japonezii au strâns aproape şase tone de metal din 79.000 de tone de deşeuri. Circa 6.2 milioane de telefoane mobile au fost adunate pentru procesul de reciclare. În total, la JO 2020, vor fi acordate 5.000 de medalii. 339 de probe include Olimpiada de Vară. Designerul medaliilor este artistul japonez Junichi Kawanishi, câştigător al unui concurs la care au participat 400 de japonezi.

Jocurile Olimpice din 2020 vor avea loc în perioada 24 iulie - 9 august. În România, oate probele vor fi transmise în direct de TVR 1 şi TVR HD.

Lotul României care va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 s-a mărit cu încă un membru, atleta Claudia Bobocea.

Sportiva de la CSA Steaua a realizat baremul de calificare în proba de 1.500 de metri, în cadrul etapei Diamond League de la Londra. Claudia Bobocea a alergat cursa cu timpul de 4:02,27 (PB). Claudia Bobocea este a treia atletă calificată la JO Tokyo 2020, după Florentina Iuşco şi Alina Rotaru (ambele la lungime). Pentru Jocurile Olimpice s-au mai calificat până acum Robert Glinţă şi Daniel Martin (nataţie), Laura Coman (tir) şi naţionala de fotbal.

