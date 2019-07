VIDEO Turul Franţei: Nairo Quintana (Movistar) a câştigat etapa a 18-a; Julian Alaphilippe, în continuare tricou galben

Columbianul Nairo Quintana (Movistar) a câştigat, joi, etapa a XVIII-a a Turului Franţei, prima din Munţii Alpi, desfăşurată pe o distanţă de 208 kilometri, între Embrun şi Valloire, scrie News.ro.







Francezul Romain Bardet (AG2R La Mondiale) a trecut linia de sosire al doilea, la un minut şi 35 de secunde de învingător, iar Alexei Luţenko din Kazahstan (Astana) a fost al treilea, la două minute şi 28 de secunde.



Francezul Julian Alaphilippe (Deceunink) a sosit pe locul 14, la cinci minute şi 18 secunde de câştigător, dar păstrează tricoul galben, cu un avans de o secundă şi jumătate faţă de ocupantul locului 2 la general, columbianul Egan Bernal (Ineos). Francezul a pierdut o jumătate de secundă faţă de Bernal, în acestă etapă, rutierul columbian urcând pe locul 2, în locul britanicului Geraint Thomas (Ineos), care a coborât pe 3, la un minut şi 35 de secunde de lider.





Clasamentul etapei a 18-a:





1. Nairo Quintana (COL) Movistar Team 5:34:15

2. Romain Bardet (FRA) AG2R La Mondiale +1:35

3. Alexey Lutsenko (KAZ) Astana Pro Team +2:28

4. Lennard Kämna (GER) Team Sunweb +2:58

5. Damiano Caruso (ITA) Bahrain - Merida +3:00

6. Tiesj Benoot (BEL) Lotto - Soudal +4:46

7. Michael Woods (CAN) EF Education First "

8. Egan Bernal (COL) Team INEOS "

9. Serge Pauwels (BEL) CCC Team "

10. Steven Kruijswijk (NED) Team Jumbo - Visma +5:18

11. Emanuel Buchmann (GER) BORA - hansgrohe "

12. Thibaut Pinot (FRA) Groupama - FDJ "

13. Geraint Thomas (GBR) Team INEOS "

14. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step "

15. Rigoberto Urán (COL) EF Education First "

16. Mikel Landa (ESP) Movistar Team "

17. Richie Porte (AUS) Trek - Segafredo "

18. Warren Barguil (FRA) Team Arkéa - Samsic +5:43

19. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team +6:16

20. Guillaume Martin (FRA) Wanty - Gobert Cycling Team +6:47





Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):





1. Romain Bardet (FRA) AG2R La Mondiale 86

2. Tim Wellens (BEL) Lotto - Soudal 74

3. Damiano Caruso (ITA) Bahrain - Merida 60

4. Nairo Quintana (COL) Movistar Team 58

5. Thibaut Pinot (FRA) Groupama - FDJ 50

6. Alexey Lutsenko (KAZ) Astana Pro Team 45

7. Thomas De Gendt (BEL) Lotto - Soudal 38

8. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step 33

9. Michael Woods (CAN) EF Education First 31

10. Giulio Ciccone (ITA) Trek - Segafredo 30





Clasamentul tricoului verde (sprinteri):





1. Peter Sagan (SVK) BORA - hansgrohe 309

2. Elia Viviani (ITA) Deceuninck - Quick-Step 224

3. Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain - Merida 203

4. Michael Matthews (AUS) Team Sunweb 201

5. Caleb Ewan (AUS) Lotto - Soudal 198

6. Matteo Trentin (ITA) Mitchelton - Scott 180

7. Jasper Stuyven (BEL) Trek - Segafredo 157

8. Greg Van Avermaet (BEL) CCC Team 149

9. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step 119

10. Dylan Groenewegen (NED) Team Jumbo - Visma 116





Clasamentul pe echipe:





1. Movistar Team (ESP) 226:02:13

2. Trek - Segafredo (USA) +20:38

3. EF Education First (USA) +59:11

4. Team INEOS (GBR) +1:00:27

5. Groupama - FDJ (FRA) +1:05:31

6. BORA - hansgrohe (GER) +1:11:08

7. Team Jumbo - Visma (NED) +1:24:25

8. UAE Team Emirates (UAE) +1:27:48

9. AG2R La Mondiale (FRA) +1:35:32

10. Mitchelton - Scott (AUS) +1:58:56

11. Astana Pro Team (KAZ) +2:00:01

12. Deceuninck - Quick-Step (BEL) +2:31:08

13. Wanty - Gobert Cycling Team (BEL) +2:46:28

14. CCC Team (POL) +2:57:31

15. Team Dimension Data (RSA) +3:02:08

16. Team Sunweb (GER) +3:19:34

17. Cofidis, Solutions Crédits (FRA) +3:37:18

18. Bahrain - Merida (BRN) +3:42:01

19. Team Arkéa - Samsic (FRA) +3:49:59

20. Lotto - Soudal (BEL) +4:36:48

21. Total Direct Energie (FRA) +5:32:22

22. Team Katusha - Alpecin (SUI) +6:13:59





Clasamentul general:





1. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step 75:18:49

2. Egan Bernal (COL) Team INEOS +1:30

3. Geraint Thomas (GBR) Team INEOS +1:35

4. Steven Kruijswijk (NED) Team Jumbo - Visma +1:47

5. Thibaut Pinot (FRA) Groupama - FDJ +1:50

6. Emanuel Buchmann (GER) BORA - hansgrohe +2:14

7. Nairo Quintana (COL) Movistar Team +3:54

8. Mikel Landa (ESP) Movistar Team +4:54

9. Rigoberto Urán (COL) EF Education First +5:33

10. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team +5:58

11. Richie Porte (AUS) Trek - Segafredo +6:30

12. Warren Barguil (FRA) Team Arkéa - Samsic +7:47

13. Guillaume Martin (FRA) Wanty - Gobert Cycling Team +15:11

14. Fabio Aru (ITA) UAE Team Emirates +16:21

15. Roman Kreuziger (CZE) Team Dimension Data +17:00

16. David Gaudu (FRA) Groupama - FDJ +18:37

17. Xandro Meurisse (BEL) Wanty - Gobert Cycling Team +22:43

18. Romain Bardet (FRA) AG2R La Mondiale +23:39

19. Daniel Martin (IRL) UAE Team Emirates +34:23

20. Sébastien Reichenbach (SUI) Groupama - FDJ +35:52







Etapa a XIX-a, de asemenea montană, va avea loc, vineri, între Saint-Jean-de-Maurienne şi Tignes, pe o lungime de 126,5 kilometri.



\uD83C\uDFC6 Nairo Quintana qui s'envole vers la victoire. \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF4

⚪\uD83D\uDD34 @romainbardet à la conquête des pois. \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7

\uD83D\uDD1D La bonne opération pour Egan Bernal. \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF4

\uD83D\uDC9B @alafpolak1 résiste encore.\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7



\uD83C\uDFAC L'Etape 18 du #TDF2019 résumée en 1' c'est maintenant ! pic.twitter.com/CUo899hWT3 — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2019