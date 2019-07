VIDEO Turul Franței: Matteo Trentin, victorie în etapa a 17-a / Julian Alaphilippe păstrează tricoul galben

Clasamentul etapei a 17-a:

1. Matteo Trentin (ITA) Mitchelton - Scott 4:21:36

2. Kasper Asgreen (DEN) Deceuninck - Quick-Step +37

3. Greg Van Avermaet (BEL) CCC Team +41

4. Bauke Mollema (NED) Trek - Segafredo "

5. Dylan Teuns (BEL) Bahrain - Merida "

6. Gorka Izagirre (ESP) Astana Pro Team "

7. Daniel Oss (ITA) BORA - hansgrohe +44

8. Pierre-Luc Périchon (FRA) Cofidis, Solutions Crédits +50

9. Toms Skujinš (LAT) Trek - Segafredo "

10. Jesús Herrada (ESP) Cofidis, Solutions Crédits +55

11. Simon Clarke (AUS) EF Education First +1:23

12. Lukas Pöstlberger (AUT) BORA - hansgrohe "

13. Edvald Boasson Hagen (NOR) Team Dimension Data +1:26

14. Vegard Laengen (NOR) UAE Team Emirates "

15. Sergio Henao (COL) UAE Team Emirates +1:35

16. Nicolas Roche (IRL) Team Sunweb +1:44

17. Benjamin King (USA) Team Dimension Data +2:53

18. Jasper Stuyven (BEL) Trek - Segafredo "

19. Sven Erik Bystrøm (NOR) UAE Team Emirates "

20. Xandro Meurisse (BEL) Wanty - Gobert Cycling Team "

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Tim Wellens (BEL) Lotto - Soudal 64

2. Thibaut Pinot (FRA) Groupama - FDJ 50

3. Thomas De Gendt (BEL) Lotto - Soudal 38

4. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step 33

5. Giulio Ciccone (ITA) Trek - Segafredo 30

6. Simon Yates (GBR) Mitchelton - Scott 29

7. Xandro Meurisse (BEL) Wanty - Gobert Cycling Team 27

8. Steven Kruijswijk (NED) Team Jumbo - Visma 24

9. Emanuel Buchmann (GER) BORA - hansgrohe "

10. Natnael Berhane (ERI) Cofidis, Solutions Crédits 20

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Peter Sagan (SVK) BORA - hansgrohe 309

2. Elia Viviani (ITA) Deceuninck - Quick-Step 224

3. Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain - Merida 203

4. Michael Matthews (AUS) Team Sunweb 201

5. Caleb Ewan (AUS) Lotto - Soudal 198

6. Matteo Trentin (ITA) Mitchelton - Scott 180

7. Jasper Stuyven (BEL) Trek - Segafredo 157

8. Greg Van Avermaet (BEL) CCC Team 134

9. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step 117

10. Dylan Groenewegen (NED) Team Jumbo - Visma 116

Clasamentul pe echipe:

1. Trek - Segafredo (USA) 208:59:41

2. Movistar Team (ESP) +8:13

3. UAE Team Emirates (UAE) +46:23

4. BORA - hansgrohe (GER) +47:40

5. EF Education First (USA) +55:33

6. Team INEOS (GBR) +56:15

7. Groupama - FDJ (FRA) +1:02:45

8. Mitchelton - Scott (AUS) +1:07:53

9. Team Jumbo - Visma (NED) +1:15:29

10. AG2R La Mondiale (FRA) +1:20:56

11. Astana Pro Team (KAZ) +1:23:27

12. Deceuninck - Quick-Step (BEL) +2:06:33

13. Wanty - Gobert Cycling Team (BEL) +2:14:29

14. Team Dimension Data (RSA) +2:26:23

15. Team Sunweb (GER) +2:40:38

16. CCC Team (POL) +2:46:00

17. Cofidis, Solutions Crédits (FRA) +2:56:50

18. Bahrain - Merida (BRN) +3:06:09

19. Team Arkéa - Samsic (FRA) +3:10:20

20. Lotto - Soudal (BEL) +3:59:35

21. Total Direct Energie (FRA) +4:32:19

22. Team Katusha - Alpecin (SUI) +5:16:48

Clasamentul general:

1. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step 69:39:16

2. Geraint Thomas (GBR) Team INEOS +1:35

3. Steven Kruijswijk (NED) Team Jumbo - Visma +1:47

4. Thibaut Pinot (FRA) Groupama - FDJ +1:50

5. Egan Bernal (COL) Team INEOS +2:02

6. Emanuel Buchmann (GER) BORA - hansgrohe +2:14

7. Mikel Landa (ESP) Movistar Team +4:54

8. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team +5:00

9. Rigoberto Urán (COL) EF Education First +5:33

10. Richie Porte (AUS) Trek - Segafredo +6:30

11. Warren Barguil (FRA) Team Arkéa - Samsic +7:22

12. Nairo Quintana (COL) Movistar Team +9:30

13. Xandro Meurisse (BEL) Wanty - Gobert Cycling Team +11:08

14. Daniel Martin (IRL) UAE Team Emirates +11:39

15. Roman Kreuziger (CZE) Team Dimension Data +12:06

16. Guillaume Martin (FRA) Wanty - Gobert Cycling Team +13:42

17. Fabio Aru (ITA) UAE Team Emirates +14:15

18. David Gaudu (FRA) Groupama - FDJ +15:33

19. Bauke Mollema (NED) Trek - Segafredo +18:25

