VIDEO JO 2020: Organizatorii au prezentat medaliile confecţionate din materiale reciclate

Materialele au fost extrase din 6,21 milioane de dispozitive electronice, majoritatea telefoane mobile, în greutate totală de 79.000 de tone, donate de japonezi din toată ţara, în ultimii doi ani. Astfel, au fost recuperate 32 de kilograme de aur, 3,5 tone de argint şi 2,2 tone de cupru şi zinc, din care vor fi confecţionate 5.000 de medalii olimpice şi pentru Jocurile Paralimpice.

Pe o faţă a medaliilor ce au un diametru de 85 de milimetri, între 7,7 milimetri şi 12,1 milimetri grosime şi o greutate de aproximativ 550 de grame este reprezentată zeiţa victoriei Nike alături de cercurile olimpice, iar pe pe cealaltă un simbol al diversităţii şi o margine proeminentă. Medaliile sunt creaţia designerului Junichi Kawanishi, câştigător al unei competiţii la care au participat 400 de specialişti şi studenţi la design.



Potrivit CIO, o medalie de argint trebuie să conţină 92,5 la sută din preţiosul material. La Tokyo, ele vor fi făcute integral din argint. Tot argintul este folosit şi la medaliile de aur, placate fiecare cu şase grame de aur. Medaliile de bronz vor conţine 95 la sută cupru şi cinci la sută zinc.



Jocurile Olimpice de la Tokyo vor avea loc într 24 iulie şi 9 august 2020.



The moment you have all been waiting for, your #Tokyo2020 Olympic Medals! \uD83E\uDD47\uD83E\uDD48\uD83E\uDD49



RT for good luck! 100% #Sustainable #1YearToGo pic.twitter.com/DcLKtEF0DQ