VIDEO Turul Franței: Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) a câștigat etapa a 14-a/ Julian Alaphilippe, lider la general

Etapa a 15-a va avea loc sâmbătă, între localitățile Limoux și Foix Prat d'Albis, pe distanța de 185 de kilometri.







1. Thibaut Pinot (FRA) Groupama - FDJ 3:10:202. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step +63. Steven Kruijswijk (NED) Team Jumbo - Visma "4. Emanuel Buchmann (GER) BORA - hansgrohe +85. Egan Bernal (COL) Team INEOS "6. Mikel Landa (ESP) Movistar Team +147. Rigoberto Urán (COL) EF Education First +308. Geraint Thomas (GBR) Team INEOS +369. Warren Barguil (FRA) Team Arkéa - Samsic +3810. Jakob Fuglsang (DEN) Astana Pro Team +5311. George Bennett (NZL) Team Jumbo - Visma +5812. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team "13. Laurens De Plus (BEL) Team Jumbo - Visma +1:1914. Richie Porte (AUS) Trek - Segafredo +2:0515. David Gaudu (FRA) Groupama - FDJ +2:2616. Enric Mas (ESP) Deceuninck - Quick-Step +2:5417. Nairo Quintana (COL) Movistar Team +3:2418. Bauke Mollema (NED) Trek - Segafredo +3:2919. Fabio Aru (ITA) UAE Team Emirates +3:3320. Roman Kreuziger (CZE) Team Dimension Data +3:481. Tim Wellens (BEL) Lotto - Soudal 642. Thibaut Pinot (FRA) Groupama - FDJ 423. Thomas De Gendt (BEL) Lotto - Soudal 374. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step 335. Giulio Ciccone (ITA) Trek - Segafredo 306. Xandro Meurisse (BEL) Wanty - Gobert Cycling 277. Steven Kruijswijk (NED) Team Jumbo - Visma 248. Natnael Berhane (ERI) Cofidis, Solutions Crédits 209. Emanuel Buchmann (GER) BORA - hansgrohe "10. Tiesj Benoot (BEL) Lotto - Soudal 161. Peter Sagan (SVK) BORA - hansgrohe 2842. Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain - Merida 1913. Elia Viviani (ITA) Deceuninck - Quick-Step 1844. Michael Matthews (AUS) Team Sunweb 1675. Caleb Ewan (AUS) Lotto - Soudal 1486. Jasper Stuyven (BEL) Trek - Segafredo 1327. Matteo Trentin (ITA) Mitchelton - Scott 1188. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step 1129. Greg Van Avermaet (BEL) CCC Team 10110. Dylan Groenewegen (NED) Team Jumbo - Visma 961. Movistar Team (ESP) 169:02:152. Trek - Segafredo (USA) +11:053. BORA - hansgrohe (GER) +25:104. Team Jumbo - Visma (NED) +27:095. Team INEOS (GBR) +31:456. Groupama - FDJ (FRA) +32:277. Mitchelton - Scott (AUS) +39:028. UAE Team Emirates (UAE) +45:209. EF Education First (USA) +46:1410. AG2R La Mondiale (FRA) +52:0611. Astana Pro Team (KAZ) +57:0712. Deceuninck - Quick-Step (BEL) +1:11:1813. Team Sunweb (GER) +1:34:1914. Bahrain - Merida (BRN) +1:40:4915. Wanty - Gobert Cycling Team (BEL) +1:54:5216. Team Arkéa - Samsic (FRA) +2:01:1817. Team Dimension Data (RSA) +2:05:3218. CCC Team (POL) +2:09:0019. Cofidis, Solutions Crédits (FRA) +2:38:0420. Lotto - Soudal (BEL) +2:38:1921. Total Direct Energie (FRA) +3:04:1622. Team Katusha - Alpecin (SUI) +3:47:081. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step 56:11:292. Geraint Thomas (GBR) Team INEOS +2:023. Steven Kruijswijk (NED) Team Jumbo - Visma +2:144. Egan Bernal (COL) Team INEOS +3:005. Emanuel Buchmann (GER) BORA - hansgrohe +3:126. Thibaut Pinot (FRA) Groupama - FDJ "7. Rigoberto Urán (COL) EF Education First +4:248. Jakob Fuglsang (DEN) Astana Pro Team +5:229. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team +5:2710. Enric Mas (ESP) Deceuninck - Quick-Step +5:3811. Mikel Landa (ESP) Movistar Team +6:1412. Richie Porte (AUS) Trek - Segafredo +6:4913. Warren Barguil (FRA) Team Arkéa - Samsic +7:1714. Nairo Quintana (COL) Movistar Team +7:1915. Bauke Mollema (NED) Trek - Segafredo +9:0316. Daniel Martin (IRL) UAE Team Emirates +9:5017. Roman Kreuziger (CZE) Team Dimension Data +9:5518. Adam Yates (GBR) Mitchelton - Scott +10:3719. David Gaudu (FRA) Groupama - FDJ +11:0020. Fabio Aru (ITA) UAE Team Emirates +11:19Turul Franței se desfășoară în perioada 6-28 iulie, având startul la Bruxelles și sosirea pe Champs-Elysees. Distanța totală a turului este de 3.460 km și va fi parcursă în 21 de etape. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport.