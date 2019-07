​VIDEO Turul Franței: Wout van Aert (Team Jumbo - Visma) a câștigat etapa a zecea / Julian Alaphilippe, lider la general

1. Wout van Aert (BEL) Team Jumbo - Visma 4:49:39

2. Elia Viviani (ITA) Deceuninck - Quick-Step "

3. Caleb Ewan (AUS) Lotto - Soudal "

4. Michael Matthews (AUS) Team Sunweb "

5. Peter Sagan (SVK) BORA - hansgrohe "

6. Jasper Philipsen (BEL) UAE Team Emirates "

7. Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain - Merida "

8. Matteo Trentin (ITA) Mitchelton - Scott "

9. Oliver Naesen (BEL) AG2R La Mondiale "

10. Greg Van Avermaet (BEL) CCC Team "

11. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step "

12. Geraint Thomas (GBR) Team INEOS "

13. Mads Würtz (DEN) Team Katusha - Alpecin "

14. Egan Bernal (COL) Team INEOS "

15. Maximiliano Richeze (ARG) Deceuninck - Quick-Step "

16. Patrick Konrad (AUT) BORA - hansgrohe "

17. Cees Bol (NED) Team Sunweb "

18. Steven Kruijswijk (NED) Team Jumbo - Visma "

19. Enric Mas (ESP) Deceuninck - Quick-Step "

20. Romain Bardet (FRA) AG2R La Mondiale "

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Tim Wellens (BEL) Lotto - Soudal 43

2. Thomas De Gendt (BEL) Lotto - Soudal 37

3. Giulio Ciccone (ITA) Trek - Segafredo 30

4. Xandro Meurisse (BEL) Wanty - Gobert Cycling Team 27

5. Natnael Berhane (ERI) Cofidis, Solutions Crédits 20

6. Dylan Teuns (BEL) Bahrain - Merida 13

7. Benjamin King (USA) Team Dimension Data "

8. Tiesj Benoot (BEL) Lotto - Soudal 12

9. Daryl Impey (RSA) Mitchelton - Scott 10

10. Toms Skujinš (LAT) Trek - Segafredo 9

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Peter Sagan (SVK) BORA - hansgrohe 229

2. Michael Matthews (AUS) Team Sunweb 167

3. Elia Viviani (ITA) Deceuninck - Quick-Step 153

4. Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain - Merida 151

5. Jasper Stuyven (BEL) Trek - Segafredo 105

6. Matteo Trentin (ITA) Mitchelton - Scott 101

7. Caleb Ewan (AUS) Lotto - Soudal 98

8. Greg Van Avermaet (BEL) CCC Team 94

9. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step 75

10. Dylan Groenewegen (NED) Team Jumbo - Visma 66

Clasamentul pe echipe:

1. Movistar Team (ESP) 130:45:20

2. Trek - Segafredo (USA) +1:30

3. BORA - hansgrohe (GER) +14:59

4. Mitchelton - Scott (AUS) +15:31

5. AG2R La Mondiale (FRA) +18:56

6. Groupama - FDJ (FRA) +19:04

7. Team Jumbo - Visma (NED) +19:14

8. UAE Team Emirates (UAE) +23:33

9. Team INEOS (GBR) +25:53

10. EF Education First (USA) +32:27

11. Team Sunweb (GER) +38:46

12. Astana Pro Team (KAZ) +42:16

13. Bahrain - Merida (BRN) +44:04

14. Deceuninck - Quick-Step (BEL) +58:37

15. Wanty - Gobert Cycling Team (BEL) +1:05:31

16. Team Dimension Data (RSA) +1:19:12

17. CCC Team (POL) +1:21:22

18. Team Arkéa - Samsic (FRA) +1:24:55

19. Lotto - Soudal (BEL) +1:37:15

20. Cofidis, Solutions Crédits (FRA) +1:48:55

21. Total Direct Energie (FRA) +2:04:42

22. Team Katusha - Alpecin (SUI) +2:24:49

Clasamentul general:

1. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step 43:27:15

2. Geraint Thomas (GBR) Team INEOS +1:12

3. Egan Bernal (COL) Team INEOS +1:16

4. Steven Kruijswijk (NED) Team Jumbo - Visma +1:27

5. Emanuel Buchmann (GER) BORA - hansgrohe +1:45

6. Enric Mas (ESP) Deceuninck - Quick-Step +1:46

7. Adam Yates (GBR) Mitchelton - Scott +1:47

8. Nairo Quintana (COL) Movistar Team +2:04

9. Daniel Martin (IRL) UAE Team Emirates +2:09

10. Giulio Ciccone (ITA) Trek - Segafredo +2:32

11. Thibaut Pinot (FRA) Groupama - FDJ +2:33

12. Patrick Konrad (AUT) BORA - hansgrohe +2:46

13. Rigoberto Urán (COL) EF Education First +3:18

14. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team "

15. Romain Bardet (FRA) AG2R La Mondiale +3:20

16. Jakob Fuglsang (DEN) Astana Pro Team +3:22

17. Warren Barguil (FRA) Team Arkéa - Samsic +3:26

18. Roman Kreuziger (CZE) Team Dimension Data +3:28

19. Xandro Meurisse (BEL) Wanty - Gobert Cycling Team +3:42

20. Richie Porte (AUS) Trek - Segafredo +3:59

