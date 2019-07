Turul Franței: Dylan Teuns (Bahrain-Merida) a câștigat etapa a șasea - Giulio Ciccone, noul tricou galben

Dylan Teuns a adus prima victorie pentru Bahrain-Merida în Turul Franței, ciclistul belgian impunându-se în etapa a șasea a actulei ediții din Marea Buclă, desfășurată între Mulhouse şi La Planche des Belles Filles, pe distanța de 160,5 kilometri. Italianul Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), ocupantul poziției secunde, este noul purtător al tricoului galben.





Clasamentul etapei a șasea:





1. Dylan Teuns (BEL) Bahrain - Merida 4:29:03

2. Giulio Ciccone (ITA) Trek - Segafredo +11

3. Xandro Meurisse (BEL) Wanty - Gobert Cycling Team +1:05

4. Geraint Thomas (GBR) Team INEOS +1:44

5. Thibaut Pinot (FRA) Groupama - FDJ +1:46

6. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step "

7. Nairo Quintana (COL) Movistar Team +1:51

8. Emanuel Buchmann (GER) BORA - hansgrohe "

9. Jakob Fuglsang (DEN) Astana Pro Team +1:53

10. Mikel Landa (ESP) Movistar Team "

11. Richie Porte (AUS) Trek - Segafredo "

12. Egan Bernal (COL) Team INEOS "

13. Adam Yates (GBR) Mitchelton - Scott +1:58

14. Daniel Martin (IRL) UAE Team Emirates "

15. Rigoberto Urán (COL) EF Education First +2:02

16. Michael Woods (CAN) EF Education First "

17. George Bennett (NZL) Team Jumbo - Visma "

18. Enric Mas (ESP) Deceuninck - Quick-Step +2:17

19. Bauke Mollema (NED) Trek - Segafredo +2:19

20. Steven Kruijswijk (NED) Team Jumbo - Visma " etc.







Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):





1. Tim Wellens (BEL) Lotto - Soudal 43 puncte

2. Giulio Ciccone (ITA) Trek - Segafredo 30

3. Xandro Meurisse (BEL) Wanty - Gobert Cycling Team 27

4. Dylan Teuns (BEL) Bahrain - Merida 13

5. Natnael Berhane (ERI) Cofidis, Solutions Crédits "

6. Toms Skujinš (LAT) Trek - Segafredo 9

7. Thomas De Gendt (BEL) Lotto - Soudal 8

8. Geraint Thomas (GBR) Team INEOS 4

9. Simon Clarke (AUS) EF Education First "

10. Greg Van Avermaet (BEL) CCC Team 2 etc.







Clasamentul tricoului verde (sprinteri):





1. Peter Sagan (SVK) BORA - hansgrohe 144 puncte

2. Michael Matthews (AUS) Team Sunweb 98

3. Elia Viviani (ITA) Deceuninck - Quick-Step 92

4. Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain - Merida 88

5. Matteo Trentin (ITA) Mitchelton - Scott 75

6. Mike Teunissen (NED) Team Jumbo - Visma 64

7. Greg Van Avermaet (BEL) CCC Team 62

8. Jasper Stuyven (BEL) Trek - Segafredo 48

9. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step 47

10. Caleb Ewan (AUS) Lotto - Soudal 46 etc.





Clasamentul general:





1. Giulio Ciccone (ITA) Trek - Segafredo 23:14:55

2. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step +6

3. Dylan Teuns (BEL) Bahrain - Merida +32

4. George Bennett (NZL) Team Jumbo - Visma +47

5. Geraint Thomas (GBR) Team INEOS +49

6. Egan Bernal (COL) Team INEOS +53

7. Thibaut Pinot (FRA) Groupama - FDJ +58

8. Steven Kruijswijk (NED) Team Jumbo - Visma +1:04

9. Michael Woods (CAN) EF Education First +1:13

10. Rigoberto Urán (COL) EF Education First +1:15 etc.



.@dylan_teuns wins the stage at la Planche des Belles Filles with a huge effort at the end! \uD83C\uDF1F

Dylan Teuns s’impose au bout de l’effort à la Planche des Belles Filles ! \uD83C\uDF1F#TDF2019 pic.twitter.com/pjhOJMn4Wl — Tour de France™ (@LeTour) 11 iulie 2019

Etapa a șaptea va avea loc vineri, între Belfort şi Chalon-sur-Saone, pe distanța de 230 kilometri.Turul Franței se desfășoară în perioada 6-28 iulie, având startul la Bruxelles și sosirea pe Champs-Elysees. Distanța totală a turului este de 3.460 km și va fi parcursă în 21 de etape. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport.