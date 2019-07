Turul Franței: Julian Alaphilippe (Deceuuninck - Quick Step) a câștigat etapa a treia și a preluat tricoul galben

\uD83C\uDF89 @alafpolak1 is the first to cross the finish in Épernay!



Look at that reaction!



\uD83C\uDF89 Julian Alaphilippe est le premier à se hisser jusqu’à la ligne d’arrivée à Épernay !



Savourez sa réaction !#TDF2019 pic.twitter.com/MyGrcjBk9R