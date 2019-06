Atleta Alina Rotaru a realizat baremul pentru Jocurile Olimpice

Rotaru, legitimată la CSM Bucureşti, a sărit azi 6,91 m în cadrul concursului Hanauerland-Spiele de la Freistett (Germania).





“Mă bucur enorm ca în sfârşit am reuşit sa pun o săritură bună pe prag. Sezonul acesta l-am început foarte bine şi aşteptam de mult un rezultat bun. Am avut concursuri foarte bune până acum, dar mereu săriturile lungi (6.80-6.90), erau ciupite şi terminam concursul cu un rezultat care nu arăta adevărată mea valoare. Am avut răbdare şi azi în sfârşit am reuşit, 6,91m. Urmează încă o serie de concursuri până pe 15 iulie şi apoi o să începem pregătirea pentru Mondialul de la Doha”, a declarat Alina Rotaru pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Atletism.





Rotaru a devenit a doua atletă din România care va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, de anul viitor, după Florentina Iuşco, care va concura în Japonia tot la săritura în lungime.





Totodată, săritoarea româncă a obţinut biletul pentru Campionatul Mondial în aer liber de la Doha (Qatar) şi devine a noua sportivă din ţara noastră ce a obţinut biletul pentru competiţia din toamna acestui an, după Daniela Stanciu (înălţime), Florentina Iuşco (lungime), Claudia Bobocea (1.500m), Narcis Mihăilă (50 km marş), Andrei Gag (greutate), Andreea Panţuroiu (triplu salt), Alin Firfirică (disc), şi Alexandru Novac (suliţă).





La Freistett, Alina Rotaru a terminat proba de săritura în lungime pe locul 1, după ce a făcut de trei ori recordul stadionului: 6,60m, 6,65m şi 6,91m, scrie News.ro.A