Judoka Corina Căprioriu a anunţat că se retrage din activitate

Sportiva Corina Căprioriu, vicecampioana olimpică la judo la Londra în 2012, a anunţat, joi, la întoarcerea de la Jocurile Europene, că se retrage din activitatea sportivă. Ea a precizat că vrea să rămână antrenoare la CS Dinamo, informează News.ro.





"A fost ultima competiţie a mea, am gândit-o de ceva timp. Sunt nişte promisiuni nerespectate şi nu merită să-mi sacrific vârsta, sănătatea şi familia. Îmi doresc să fiu antrenoare la Dinamo. Eu împlinesc 33 de ani pe 18 iulie, am forţat această revenire şi acum, după un an şi jumătate de pauză. De fapt, nici nu a fost o pauză, a fost o retragere pentru că nu mă gândeam că am să revin", a declarat Corina Căprioriu la revenirea la Bucureşti.



Căprioriu a fost eliminată la Minsk în optimile categoriei 57 de kilograme.



Ea are în palmares o medalie la Jocurile Olimpice (argint în 2012), două medalii la Campionatele Mondiale (bronz în 2011 şi argint în 2015) şi două la Campionatele Europene (aur în 2010 şi bronz în 2011).