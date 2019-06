Fostul pugilist Vladimir Klitschko a fost salvat, în noaptea de duminică spre luni, de pe un iaht în flăcări, pe care se afla împreună cu familia şi cu prietenii săi, scrie News.ro.



“Fii atent ce îţi doreşti: soarta a luat prea în serios dorinţa mea de ‘ceva adrenalină’ şi călătoria noastră cu vasul de duminică noapte s-a terminat cu ambarcaţiunea luând foc şi cu familia şi prietenii fiind evacuaţi de garda de coastă şi de pompieri. Nu vă faceţi griji: suntem cu toţii bine!”, a scris Klitschko pe Twitter, ataşând şi un filmuleţ.

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song\uD83D\uDE31 pic.twitter.com/sGN7xfG5JM