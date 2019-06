JO 2020: Organizatorii japonezi au prezentat traseul ştafetei flăcării olimpice

Organizatorii au precizat că flacăra va traversa cele 47 de prefecturi ale Japoniei, începând cu Hokkaido, în nordul ţării, şi până la insula Okinawa, din sudul arhipelagului nipon, oferind şansa unei mari părţi a populaţiei să asiste la acest eveniment.

Ştafeta flăcării olimpice se va întinde pe durata a 121 de zile şi va debuta pe 16 martie 2020, la J-Village din Fukushima, centrul naţional de antrenament al fotbalului japonez, dar şi un simbol al renaşterii, după seismul urmat de tsunami din 2011, tragedie în urma căreia şi-au pierdut viaţa peste 16.000 de persoane.

Flacăra va trece prin Okuma, unde se află o parte din complexul nuclear de la Fukushima, precum şi pe la castelul Kumamoto, deteriorat serios în urma cutremurelor produse în 2016.

Excitement for the Tokyo 2020 games is “unparalleled!”

Over 7.5 million people registered for the first phase of ticket sales in Japan!!!! \uD83D\uDE0D WOW pic.twitter.com/lxicCsySeA