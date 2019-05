Ciclism: Echipa columbiană Manzana Postobon, dizolvată din cauza dopajului

Proprietarul unicei echipe cicliste columbiene profesioniste, Manzana Postobon, şi principalul său sponsor au anunţat, vineri, dizolvarea acesteia după mai multe controale antidoping pozitive recente în rândul rutierilor săi, informează AFP, potrivit Agerpres.



"Am luat decizia de a nu mai continua cu echipa ciclistă profesionistă şi deci, plecând de la această dată, echipa nu va mai participa la competiţiile prevăzute în calendarul naţional şi internaţional", se arată în comunicatul "Pedaleamos por Colombia" (Pedalăm pentru Columbia), proprietara acestei echipe care evoluează în eşalonul Continental Pro (divizia a 2-a).



Juan Jose Amador (21 ani) este al doilea ciclist al echipei, în mai puţin de un an, care este depistat pozitiv la un control antidoping.



Prezenţa unui steroid anabolizant (boldedonă) a fost detectată la un control în afara competiţiei efectuat pe 22 octombrie.



Juan Jose Amador, care are doar o victorie în palmaresul său, a fost suspendat cu titlu provizoriu până la rezolvarea cazului său.



La începutul lunii aprilie, UCI a notificat controlul pozitiv la EPO al unui alt ciclist al echipei, columbianul Wilmar Paredes (23 ani), tot în cursul unui control inopinat.



UCI a precizat că va sesiza comisia disciplinară responsabilă cu adoptarea sancţiunii regulamentare pe care o riscă echipa columbiană.



Un alt ciclist columbian, Alex Cano, a fost suspendat la rândul său de UCI cu titlu provizoriu pe baza paşaportului său biologic, care prezenta anomalii suspecte.