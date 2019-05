Peste 150 de foşti şi actuali sportivi cer WADA scoaterea canabisului de pe lista substanţelor interzise

Peste 150 de foşti şi actuali sportivi, între care şi Mike Tyson şi Floyd Landis, au semnat o scrisoare trimisă Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA), prin care i-au cerut forului să scoată canabisul de pe lista substanţelor interzise, relatează Reuters, conform News.ro.





Printre semnatarii scrisorii trimise la WADA prin intermediul organizaţiei Athletes for Care se numără fostul pugilist Mike Tyson, foştii jucători de fotbal american Jake Plummer şi Ricky Williams şi fostul ciclist Floyd Landis.





Organizaţia nonprofit susţine efectuarea unor cercetări pentru a se descoperi beneficiile folosirii canabisului la tratarea unor probleme de sănătate.







“Athletes for CARE se mândreşte cu faptul că are o reţea atât de puternică de sportivi respectaţi, care susţine scoaterea canabisului de pe lista de substanţe interzise a WADA. Facem apel şi la fani să îşi arate susţinerea semnând petiţia noastră de pe platform Change.org”, a declarat Anna Symonds, jucătoare de rugby şi reprezentantă Athletes for CARE.







În scrisoarea adresată WADA, foştii şi actualii sportivi cer înlăturarea de pe lista substanţelor interzise a THC, principalul ingredient activ al canabisului.







“Am descoperit beneficiile unei calităţi mai bune a vieţii cu ajutorul canabisului şi canabinoizilor naturali, inclusiv beneficii terapeutice semnificative, iar aceste elemente pozitive ar trebui să le fie disponibile tuturor sportivilor dacă îi pot ajuta”, se precizează în scrisoare.







Publicarea scrisorii vine la două zile după ce Chris Long, care şi-a încheiat recent cariera de jucător de fotbal american, a declarat că a folosit marijuana când era sportiv.