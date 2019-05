Lance Armstrong despre trecutul său legat de dopaj: "Nu era legal, dar nu aş schimba nimic"

Fostul ciclist Lance Armstrong, care a fost suspendat pe viaţă în 2012 din cauza dopajului şi a pierdut toate cele şapte trofee câştigate în Turului Franţei, a declarat că a făcut ceea ce trebuia făcut pentru a câştiga şi că nu ar schimba nimic, relatează Reuters, conform News.ro.





“Am făcut ceea ce trebuia făcut pentru a câştiga. Nu era legal, dar nu aş schimba nimic: era vorba despre a pierde mulţi bani şi a ajunge din erou un zero”, a spus Armstrong într-un interviu pentru NBCSN, care va fi difuzat miercurea viitoare.





După ce a fost găsit vinovat de dopaj şi suspendat, Lance Armstrong a pierdut sponsori şi a pierdut milioane de dolari în procese. “Nu aş schimba nimic. Nu aş schimba felul în care am acţionat. Adică aş face-o, dar este un răspuns mai lung. În principal nu aş schimba lecţiile învăţate. Nu învăţ acele lecţii dacă nu acţionez astfel. Nu sunt anchetat şi sancţionat dacă nu acţionez cum am făcut-o. Dacă m-aş fi dopat şi nu aş fi spus nimic, nu s-ar fi întâmplat nimic. Nimic. Le-am cerut să mă prindă. Am fost o ţintă uşoară”, a afirmat fostul sportiv.





Armstrong şi-a pierdut trofeele obţinute în Turul Franţei şi a fost suspendat pe viaţă în 2012, după ce Federaţia Internaţională de Ciclism a ratificat sancţiunile decise de Agenţia Americană Antidoping. Lance Armstrong a recunoscut prima dată că s-a dopat în ianuarie 2013, într-un interviu pentru Oprah Winfrey.