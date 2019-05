Întâlnirea conta pentru faza grupelor din cadrul competiţiei de Grand Slam de la Baku, la categoria 81 de kilograme. Pacek a luat telefonul de pe tatami şi i l-a arătat arbitrului, care a decis descalificarea sportivului portughez.



Purtarea de obiecte în kimono în timpul luptelor este interzisă de regulament.



Portuguese judoka Anri Egutidze is disqualified after his mobile phone falls out of his judogi at #JudoBaku pic.twitter.com/5dmd3X4zdX