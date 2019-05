Ovidiu Ionescu, despre titlul de vicecampion mondial: "Am dormit cu medalia în prima noapte"

Jucătorul de tenis de masă, Ovidiu Ionescu, se află în cea mai bună formă a carierei. Sportivul cu dublă legitimare, la Post SV Mühlhausen şi SCM Gloria Buzău, e proaspăt vicecampion mondial, după ce în urmă cu aproape jumătate de an cucerea argintul şi la Campionatul European, informează Mediafax.





Ovidiu Ionescu a vorbit despre atuurile sale şi a povestit ce a făcut cu ultima medalie cucerită. Cea mai recentă şi importantă performanţă a tenisului românesc a fost realizată la Campionatul Mondial din Ungaria. Ovidiu Ionescu a cucerit medalia de argint, alături de partenerul său spaniol Alvaro Robles.





Ovidiu Ionescu a dezvăluit cum a evoluat în drumul spre marile performanţe: “Se poate lucra la orice capitol. Pot spune că de mic copil nu am fost cel mai talentat, dar cu timpul, făcând anumite antrenamente, am ajuns să ating o viteză foarte bună la masă. Prin agresivitatea pe care o am, mă ajută. Eu mă folosesc mai mult de forţă şi închei punctul, asta vreau de fiecare dată, asta încerc. Am o anduraţă destul de bună.





Am dormit cu medalia în prima noapte, după Campionatul Mondial. I-am zis iubitei mele să nu fie geloasă, dar în prima noapte am dormit cu ea. O să o dau familiei mele, pentru că o să facă un loc unde sunt toate trofeele din cariera mea. Toate medaliile", a declarat vicecampionul mondial şi european, la ProSport LIVE.





România a participat cu nouă sportivi în probele de simplu feminin şi masculin, dublu feminin şi masculin şi dublu mixt la Campionatul Mondial de tenis de masă, care a avut loc între 21-28 aprilie în Budapesta