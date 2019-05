VIDEO INTERVIU Povestea celui mai bun inotător din lume în 2018, Ion Lazarenco Tiron. ”Am înotat la câtiva centimetri de un rechin, dar am supraviețuit/ M-am împrumutat la bancă, să construiesc un stadion în satul natal”

Ion Lazarenco Tiron a fost desemnat, in 2018, cel mai bun inotator din lume in ape deschise. Titlul i-a fost acordat de Asociatia Mondiala a Inotului, cu sediul in California, pe baza voturilor primite de pe mapamond. Intr-un interviu pentru HotNews, sportivul a povestit cum s-a imprumutat 27.000 de euro la bancă, pentru a construi un stadion pentru copiii din satul sau natal din Basarabia. ”A meritat efortul meu, șapte copii au ajuns campioni” - a adăugat Tiron. El s

Ion Lazarenco Tiron a descris întâmplările prin care a trecut în timp ce a traversat mările și oceanele lumii. ”Am înotat la câțiva centimetri de un rechin și am scăpat cu viață. Era noapte, beznă totală, pe cap aveam lanterna, care îmi arăta pe unde să ies spre mal. La început, am crezut că mi s-a părut. Colegul meu de pe caiac a crezut că sunt delfini. Dar am realizat că este rechin. Era așa de mare, dacă mă aplecam mai mult, aproape că îl atingeam”

-a născut în Republica Moldova, dar de 23 de ani locuiește în Irlanda.Sportivul și-a amintit și de momentele grele care apăreau, inevitabil, în timpul curselor. ”Meduzele se lipeau de corpul meu, le luam de pe mine și le aruncam în apă. Ele mă trezeau, mă scoteau din gândurile mele negative: că am înghețat, că trebuie să ies din apă, de ce nu stau acasă, de ce trebuie să ies din zona de confort?. Dar veneau ele și îmi reaminteau care era, de fapt, misiunea mea””Uneori, vedeam câte o corabie gigantică și mă uitam în sus, de nu îi mai vedeam sfârșitul..când o navă mergea pe lângă mine, aveam căștile în urechi și îi auzeam motoarele - atunci aveam impresia că este sfârșitul lumii. Era extraordinar! La un moment dat, în Gibraltar, am văzut ceva imens venind spre mine. Se auzea o gălăgie mare, m-am uitat spre stânga - am crezut că este un submarin. De fapt, era o balenă...””Tot timpul mă gândeam că dacă eu cedez, și mesajul meu frumos de pace o să cedeze. Din cauza frigului, mi-au căzut plombele. De la degerături, și unghiile de la picioare mi-au căzut. Timp de doi ani, nu mi-am simțit degetele de la un picior. În râul Nistru, mi-au spus că mă împușcă lunetiștii ruși, dar nu am cedat niciodată..Când eram în Japonia și înotam în ocean, deasupra mea erau rachetele lansate de Coreea de Nord...parcă știau că eu înot pentru pace”Sportivul a povestit de ce a decis să facă un credit pentru a construi, în satul în care s-a născut, un stadion: ”O să fiu sănătos și o să dau banii înapoi. Trebuie să restitui creditul în 5 ani. Efortul meu a fost răsplătit, câtiva copii au ieșit campioni. Vreau să schimb ceva. Până acum am adus ajutoare materiale, acum vreau sa primească educație și cultură. La un moment dat, am avut un regret, pentru că după niciun an de zile de când am inaugurat stadionul, acesta a fost vandalizat. M-am suparat foarte tare, dar după o zi mi-a trecut””Românii fac o greșeală fundamentală care - în opinia mea, strică viața copilului: noi vrem să le oferim aproape totul copiilor noștri. Irlandezii, la 16 ani, îi trimit la muncă. Îi trimt să lucreze, să mai facă un bănuț. La noi, părinții fac nuntă, le dau mașină, apartament... În plus, irlandezii prețuiesc mai mult timpul prezent. Trăiesc ”azi”, ”acum”. Românii se gândesc mult la ziua de mâine. În plus, la ei nu este așa de mare ”ego-ul”, nu sunt atât de mândri pe cât sunt, uneori, românii.Ion Lazarenco Tiron nu a mai fost până acum în capitala României, dar spune că orașul e unul frumos. ”Traficul nu este așa de rău, am văzut locuri unde circulația era și mai dificilă, dar mă deranjează lumea din trafic. Aici, șoferii nu se respectă unul pe altul. Trebuie să fie mai multă siguranță și nu indiferență...Știti ce nu mi-a mai plăcut? Aveți atâta reclamă cu politicieni, sunt peste tot! Câte lucruri bune s-ar fi făcut în țara asta cu banii dați pe atâtea postere și pancarde”