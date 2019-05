VIDEO INTERVIU Povestea celui mai bun inotător din lume în 2018, Ion Lazarenco Tiron. ”Am înotat la câtiva centimetri de un rechin, dar am supraviețuit/ M-am împrumutat la bancă, să construiesc un stadion în satul natal”

Ion Lazarenco Tiron a fost desemnat, in 2018, cel mai bun inotator din lume in ape deschise. Titlul i-a fost acordat de Asociatia Mondiala a Inotului, cu sediul in California, pe baza voturilor primite de pe mapamond. Intr-un interviu pentru HotNews, sportivul a povestit cum s-a imprumutat 27.000 de euro la bancă, pentru a construi pentru copiii din satul sau natal din Basarabia, un stadion. ”A meritat efortul meu, șapte copii au ajuns campioni” - a adăugat Tiron.

El a descris întâmplările prin care a trecut în timp ce a traversat mările și oceanele lumii. ”Am înotat la câțiva centimetri de un rechin și am scăpat cu viață. În râul Nistru, lunetișii mi-au spus că mă împuscă, dar mesajul meu a fost întotdeauna unul depace”

S-a născut în Republica Moldova, dar de 23 de ani locuiește în Irlanda.Sportivul a povestit de ce a decis să facă un credit pentru a constui, în satul în care s-a năcut, un stadion: ”O să fiu sănătos și o să dau banii înapoi. Am luat 27.000 de euro, pe care trebuie să îi restitui în 5 ani. Efortul meu a fost răsplătit, câtiva copii au ieșit campioni. Vreau să schimb ceva. Până acum am adus ajutoare materiale, acum vreau sa primească educație și cultură. La un moment dat, am avut un regret, pentru că după niciun an de zile de când am inaugurat stadionul, acesta a fost vandalizat. M-am suparat foarte tare, dar după o zi mi-a trecut”