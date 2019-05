VIDEO Ciclism: Team Sky a devenit oficial Team INEOS - Echipa britanică și-a prezentat noul echipament

La evenimentul în care s-a echipat în noile culori, Chris Froome (33 ani) a recunoscut că a avut anumite îngrijorări după ce broadcasterul Sky a anunţat anul trecut că va pune punct finanţării de 10 ani a trupei create de Dave Brailsford. Salvarea a venit de la cel mai bogat om din Marea Britanie, Jim Ratcliffe (deţine o avere estimată la 21 de milioane de lire sterline), cel care deţine şi compania INEOS, una dintre cele mai mari producătoare de produse chimice din lume. Noul sponsor a preluat controlul cu un pachet de finanţare în valoare de 120 milioane de lire sterline (157 de milioane de dolari).



Rutierul britanic a mărturisit că investiţia companiei INEOS va fi un factor important în tentativa de a câştiga Turul Franţei pentru a cincea oraă în carieră, ceea ce ar însemna egalarea unui record deţinut de alţi patru ciclişti, Anquetil, Merckx, Hinault şi Indurain.



„Vom trage la fel de tare şi vom încerca să rămânem la vârf. Lucrez din greu pentru a câştiga al cincilea Tour al Franţei şi dacă pot face acest lucru cu INEOS, ar fi incredibi”, a declarat Chris Froome.



Unul dintre principalii adversari la câştigarea Turului Franţei va fi chiar coechipierul Geraint Thomas, cel care s-a şi impus în ediţia 2018. „Acest lucru va fi o problemă doar pentru adversari. Întotdeauna am mers în Marile Tururi cu mai multe opţiuni pentru marea victorie, iar anul trecut nu am prins cea mai bună formă. Din fericire, Geraint a fost acolo şi a fost capabil să urce, altfel nu ar fi fost o victorie a echipei Sky, ci ar fi mers la Tom Dumoulin. Colaborarea cu Geraint este bună. Sperăm că unul dintre noi va sta pe treapta întâi la Paris şi în acest an”, a mai spus Froome.

