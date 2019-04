Box: Jarrell Miller susţine că nu a luat intenţionat nicio substanţă interzisă

Miller, care urma să lupte cu Joshua pe 1 iunie la New York, a scris pe Instagram că a fost distrus să afle că nu a primit licenţa pentru acest meci.





"Eu nu am luat niciodată cu bună ştiinţă nicio substanţă interzisă, iar noaptea trecută, când am aflat ştirea, am fost absolut şocat", a declarat Miller. "Eu şi echipa mea suntem pentru integritate, decenţă şi onestitate şi împreună vom lupta împotriva acestei situaţii cu tot ce avem!", a continuat el.





Miller a indicat că testul la care a fost supus a fost unul voluntar, pe care a fost bucuros să-l efectueze. El a adăugat că rezultatele au venit la o săptămână după ce alt test voluntar la care a fost supus a fost negativ.





Staff-ul pugilistului a cerut o analiză a eşantionului B. Dacă aceasta va fi negativă, atunci Miller poate solicita din nou obţinerea licenţei.





Potrivit ESPN, care citează trei surse apropiate de acest dosar, Miller a fost depistat pozitiv la GW1516, o substanţă interzisă care măreşte rezistenţa şi contribuie la arderea grăsimilor.





"Amintiţi-vă să nu credeţi tot ce auziţi şi vedeţi. Faptele vor avea câştig de cauză şi mi se va face dreptate. Nu am nimic de ascuns şi adevărul va ieşi la lumină", a spus Miller.





În 2014, Miller a fost suspendat pentru o perioadă de nouă luni, după ce a fost depistat pozitiv la metilhexaneamină, americanul fiind la momentul respectiv luptător de kickboxing.





În vârstă de 30 ani, Jarrell Miller este neînvins ca boxer profesionist, având în palmares 23 de victorii (20 înainte de limită) şi un egal. El nu a disputat niciodată un meci pentru titlul mondial. Pe 17 noiembrie anul trecut, Miller îl învingea prin KO pe românul Bogdan Dinu.





Anthony Joshua (29 ani) a câştigat toate cele 22 de meciuri disputate în ringul profesionist, obţinând 21 de victorii prin KO.





Conform reprezentanţilor lui Joshua, citaţi de BBC, au fost vândute deja 15.000 de bilete pentru gala programată pe 1 iunie la arena Madison Square Garden din New York, jumătate dintre acestea fiind achiziţionate de fanii britanici.