Ivan Patzaichin a primit Colanul de Aur, cea mai înaltă distincţie a COSR

Fostul multiplu campion olimpic la kaiac-canoe Ivan Patzaichin a primit, joi, în cadrul unei ceremonii, Colanul de Aur, cea mai înaltă distincţie a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, scrie News.ro.







"Puteam organiza un altfel de eveniment pentru Ivan, dar nu era normal să fie un alt eveniment decât aici, în sânul familiei, în mijlocul olimpismului. Ivan aparţine acestei lumi, acestei familii şi este un membru de bază al olimpismului românesc prin tot ceea ce a reuşit să obţină el de-a lungul timpului. Ivan a atins perfecţiunea nu o dată, ci de mai multe ori, viaţa lui este un tabloul extrem de valoros pe care noi, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi dumneavoastră, familia olimpică, suntem onoraţi să-l avem în patrimoniul nostru. Ivan primeşte cea mai înaltă distincţie a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, puţin cam târziu, pentru că a primit din partea Comitetului Internaţional Olimpic cea mai înaltă disticţie, colanul de platină. Dar mai bine să facem lucrurile cât îi avem în viaţă pe aceşti minunaţi lângă noi",Patzaichin a declarat că merita această distincţie pentru faptul că toată viaţa lui a fost alături de mişcarea olimpică din România."Este greu să vorbesc acum, în momentul de faţă. Mulţumesc comitetului olimpic pentru acest moment extraordinar pentru mine şi niciodată nu este târziu să primeşti ceea ce meriţi! Eu zic că merit pentru că am fost alături de comitetul olimpic toată viaţa mea, toată cariera mea. Am început cu 1968 cu aur şi am încheiat tot cu aur, am fost la cinci olimpiade ca sportiv, am fost la cinci olimpiade ca antrenor, am fost membru executiv, am fost vicepreşedinte în mai multe mandate la comitetul olimpic, am lucrat cu oameni deosebiţi. Rămân alături de comitetul olimpic, rămân în continuare în mişcarea olimpică şi promovez în continuarea mişcarea olimpică",Fostul canoist a precizat că îşi dorea foarte mult această distincţie, chiar dacă avea şi recunoaşterea Comitetului Internaţional Olimpic."Cred că este una dintre cele mai frumoase zile, pentru că deşi aveam colanul olimpic internaţional, parcă-l doream şi pe acesta, de ce să nu fiu sincer? Este cea mai mare distincţie a Comitetului Olimpic Român şi eu întotdeauna am considerat că este cea mai frumoasă familie din România această familie olimpică. Speram acest trofeu, pentru că de-a lungul întregii mele cariere am vrut să fiu învingător, de aceea am început cu titlul olimpic şi m-am retras cu titlul olimpic, în ideea şi frica de a nu fi învins vreodată. Eu toată viaţa mea numai asta am făcut, să promovez mişcarea, să promovez vâslitul, ideea de a practica mişcarea în aer liber. Probabil nu a fost momentul până acum. Eu când am plecat în sport am plecat cu gândul să devin campion, nicio clipă nu m-am gândit că o să încerc dacă merge sau nu merge. Toţi care îşi doresc trebuie să lupte, să facă în aşa fel încât să-şi realizeze visul", a adăugat Patzaichin.Referindu-se la planurile sale de viitor, el a afirmat că nu va mai reveni ca antrenor, dar va continua să promoveze vâslitul şi mişcarea în aer liber"Promovăm în şcoli ideea de a construi ambarcaţiuni, canotci şi de a vâsli. La vârsta mea e greu (n.r. - să mai fie antrenor), mai stau şi eu acasă, avem antrenori tineri care trebuie să continue această şcoală, pentru că kaiacul şi canoea au avut şcoală puternică, atâtea rezultate de-a lungul anilor şi cred că nu trebuie să uităm că avem o şcoală a noastră, românească. Trebuie să facem ceva să-i stimulăm pe copii să vâslească mai des, să nu le fie ruşine să vâslească", a încheiat Patzaichin.Patzaichin a câştigat patru medialii de aur şi trei de argint la Jocurile Olimpice şi 22 de medalii la Campionatele Mondiale, dintre care nouă de aur, patru de argint şi nouă de bronz.În cadrul festivităţii din sala Amfiteatru a Casei Olimpice din Bucureşti, preşedintele COSR, Mihai Covaliu, le-a înmânat trofeul centenar al COSR fostuluii membru în conducerile MTS şi COSR Arthur Hoffman şi lui Pierre Joseph de Hillerin, membru în Comisia tehnică a COSR şi fost director al Institului Naţional de Cercetare Sportivă.Pierre de Hillerin a primt Trofeul COSR pentru contribuţia adusă în domeniul cercetării şi inovaţiei în domeniul performanţei sportive.Arthur Hoffman a primit Trofeul COSR pentru implicarea, ştiinţa şi diplomaţia pe care le-a oferit în anii petrecuţi la conducerea sportului românesc, la MTS sau COSR. Membru al Comisiei Tehnice, director onorific al Academiei Olimpice, Arthur Hoffman a fost director general MTS şi secretar general adjunct COSR.