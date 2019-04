Ciclism: Victor Campenaerts a bătut recordul orei deţinut de Bradley Wiggins

​Ciclistul belgian Victor Campenaerts a stabilit, marţi, un nou record al orei, în Mexic, pe velodromul Bicentenario, fiind primul sportiv care depăşeşte 55 de kilometri, informează Reuters, conform News.ro.





Rutierul de 27 de ani a parcurs în 60 de minute distanţa de 55,089 kilometri.





Precedentul record îi aparţinea cvintuplului campion olimpic şi câştigător al Turului Franţei, britanicul Bradley Wiggins, cu 54,526 kilometri şi fusese stabilit în iunie 2015, la Lee Valley VeloPark din Londra.





"Sunt fericit că am depăşit borna magică de 55 de kilometri. A fost foarte greu, am fost un pic prea optimist în primele 30 de minute şi apoi mi-am spus că trebuie să o las un pic mai încet, dar chiar şi aşa cred că am fost mai rapid decât Wiggins tot timpul. Echipa mi-a dat încrederea de care aveam nevoie şi am fost în stare să răspund pe măsură", a declarat sportivul echipei Lotto-Soudal.





Campenaerts a stabilit recordul pe velodromul din Aguascalientes, situat la o altitudine de 1.800 de metri. Pentru a se pregăti, belgianul s-a antrenat două luni în Namibila, la altitudine.