VIDEO Cursă inedită pentru Usain Bolt - Jamaicanul s-a luat la întrecere cu un mototaxi, la Lima

Inedita întrecere s-a desfăşurat pe distanţa de 50 de metri, iar Bolt şi-a demonstrat superioritatea netă în faţa vehiculului motorizat, des întâlnit pe străzile oraşelor peruane şi care poate atinge o viteză maximă de 60 km/h.



După ce a sărbătorit victoria prin gestul care l-a făcut celebru în întreaga lume, acela de a imita un fulger, celebrul atlet i-a salutat pe fanii care au asistat la cursă, iar apoi a parcurs distanţa către linia de start la bordul mototaxiului, în ovaţiile publicului.



El a declarat apoi, în glumă, că mototaxiul trebuia să plece cu zece minute înainte de start, pentru ca întrecerea să fie mai palpitantă.



Usain Bolt se află în Peru cu ocazia unui turneu comercial pe care îl efectuează în America de Sud, alături de sponsorul său principal. El a sosit la Lima de la Santiago de Chile, unde s-a întâlnit luni cu preşedintele chilian Sebastian Pinera.



Starul jamaican are programate miercuri mai multe acţiuni publicitare la Lima, unde urează să inaugureze, totodată, pista de atletism a viitoarelor Jocuri Panamericane, care se vor desfăşura anul acesta în capitala peruană, între 24 iulie şi 11 august.

