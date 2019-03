​Ciclism: Se cunosc toate echipele care vor participa la Turul Franței 2019 - Arkea-Samsic și Direct Energie au primit ultimele wild carduri

​Organizatorii Turului Franței au anunțat vineri ultimele două echipe invitate la ediția cu numărul 106 din Marea Buclă. Arkea-Samsic și Direct Energie, ambele din Franța, întregesc lista celor 22 de formații care se vor afla la startul competiției (6-28 iulie 2019).

Cu ocazia aniversării a 50 de ani de la prima victorie a belgianului Eddy Merckx în Turul Franţei, startul ediţiei din 2019 se va da de la Bruxelles. Merckx este considerat de mulţi drept cel mai mare ciclist al tuturor timpurilor. El a câştigat 11 Mari Tururi: 5 ale Franţei, 5 ale Italiei şi unul al Spaniei. Distanța totală a turului este de 3.460 km și va fi parcursă în 21 de etape.



Cele 22 de echipe şi principalii lor rutieri:

AG2R La Mondiale (FRA): Romain Bardet (FRA), Oliver Naesen (BEL)

Astana (KAZ): Jakob Fuglsang (DEN)

Bahreïn (BAH): Vincenzo Nibali (ITA), Matej Mohoric (SLO)

Bora (GER): Peter Sagan (SVK)

CCC (POL): Greg Van Avermaet (BEL)

Deceuninck: Julian Alaphilippe (FRA), Enric Mas (ESP)

Dimension Data (RSA): Mark Cavendish (GBR), Louis Meintjes (RSA)

Education First (USA): Rigoberto Uran (COL)

Groupama-FDJ (FRA): Thibaut Pinot (FRA)

Ineos (fosta Sky, GBR): Chris Froome (GBR), Geraint Thomas (GBR)

Jumbo: Dylan Groenewegen (NED)

Katusha (RUS): Marcel Kittel (GER)

Lotto (BEL): Caleb Ewan (AUS)

Movistar (ESP): Nairo Quintana (COL), Mikel Landa (ESP)

Mitchelton (AUS): Adam Yates (GBR)

Sunweb (GER): Tom Dumoulin (NED), Michael Matthews (AUS)

Trek (USA): Richie Porte (AUS), John Degenkolb (GER)

UAE Emirates (EAU): Fernando Gaviria (COL), Dan Martin (IRL)



Invitate:



Arkea-Samsic (FRA): Warren Barguil (FRA), André Greipel (GER)

Cofidis (FRA): Nacer Bouhanni (FRA), Christophe Laporte (FRA)

Direct Energie (FRA): Lilian Calmejane (FRA), Niki Terpstra (NED)

Wanty (BEL): Guillaume Martin (FRA)

Turul Franței 2019, program:



Etapa 1, 6 iulie: Bruxelles – Bruxelles, 192km

Etapa 2, 7 iulie: Bruxelles Palais Royal – Bruxelles Atomium, 27km (contratimp pe echipe)

Etapa 3, 8 iulie: Binche – Épernay, 214km

Etapa 4, 9 iulie: Reims – Nancy, 215km

Etapa 5, 10 iulie: Saint-Dié-Des-Vosges – Colmar, 169km

Etapa 6, 11 iulie: Mulhouse – La Planche Des Belles Filles, 157km

Etapa 7, 12 iulie: Belfort – Chalon-Sur-Saône, 230km

Etapa 8, 13 iulie: Mâcon – Saint-Étienne, 199km

Etapa 9, 14 iulie: Saint-Étienne – Brioude, 170km

Etapa 10, 15 iulie: Saint-Flour – Albi, 218km

Zi de pauză, 16 iulie: Albi

Etapa 11, 17 iulie: Albi – Toulouse, 167km

Etapa 12, 18 iulie: Toulouse – Bagnères-De-Bigorre, 202km

Etapa 13, 19 iulie: Pau – Pau, 27km (contratimp individual)

Etapa 14, 20 iulie:: Tarbes – Tourmalet, 117k

Etapa 15, 21 iulie: Limoux – Foix, 185km

Zi de pauză, 22 iulie: Nîmes

Etapa 16, 23 iulie: Nîmes – Nîmes, 177km

Etapa 17, 24 iulie: Pont Du Gard – Gap, 206km

Etapa 18, 25 iulie: Embrun – Valloire, 207km

Etapa 19, 26 iulie: Saint-Jean-De-Maurienne – Tignes, 123km

Etapa 20, 27 iulie: Albertville – Val Thorens, 131km

Etapa 21, 28 iulie: Rambouillet – Paris Champs-Élysées, 127km



⭐⭐ \uD83C\uDDF2\uD83C\uDDEB Voici le parcours officiel du #TDF2019 ! / Here is the #TDF2019 route \uD83C\uDDF2\uD83C\uDDEB⭐⭐ pic.twitter.com/dSsyynWXZ8