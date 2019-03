Legendarul Kareem Abdul-Jabbar, licitația și donația de aproape trei milioane de dolari pentru copiii care vor să studieze

El spune că nu are probleme financiare şi că suma obţinută va fi donată fundaţiei sale, Skyhook, care îi ajută pe copii să se perfecţioneze în domenii ca ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică.



Printre cele 234 de seturi scoase l-a licitaţie s-au numărat patru inele de campion al NBA (obţinute în 1980, 1985, 1987 şi 1988), care i-au adus sumele cele mai importante sume (aproape 400.000 de dolari pentru cel din 1987). El a pus în vânzare şi mai multe trofee ce recompensează MVP-ul, cel mai bun jucător.



"Privind în urmă la ce am făcut în viaţa mea, decât să admir bijuterii şi plăci de aur, celebrând ce am realizat cu atât de mult timp în urmă, prefer să văd faţa luminoasă a unui copil şi să mă întreb ce pot face pentru viitorul lui. Este o poveste nepreţuită", a spus fostul sportiv, în vârstă de 71 de ani.



În cariera lui, de 20 de ani în NBA, Kareem Abdul Jabar a jucat Millwaukee Bucks şi la Los Angeles Lakers, câştigând de şase ori campionatul şi fiind declarat MVP-ul sezonului de tot atâtea ori.