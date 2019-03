VIDEO Surprins în timp ce se dopa - Max Hauke, schior specializat în probele de fond, filmat în plin proces al unei transfuzii sangvine

Poliţia austriacă a dat publicităţii o înregistrare video, în care un sportiv specialist în probele de schi fond a fost suprins în timpul unei transfuzii sangvine, informează lefigaro.fr, care citează publicaţia Vorarlberg Online.

Autorităţile austrice au declanşat, miercuri, o amplă acţiune împotriva unei reţele organizate de dopaj, intitulată "Aderlass" (n.r. - sângerare). Cinci sportivi au fost reţinuţi în zona în care se desfăşoară Campionatele Mondiale de schi nordic de la Seefeld. În paralel, poliţia germană a operat arestări la Erfurt, în Turingia.

Dieter Csefan, ofiţer federal austriac al poliţiei criminale, a dezvăluit, într-o conferinţă de presă, că unul dintre cei cinci sportivi reţinuţi a fost prins în timpul unei transfuzii sangvine. Vineri, a fost publicată înregistrarea video care îl prezenta pe schiorul austriac Max Hauke, 26 ani, aflat în plin proces de dopaj.

Poliţia austriacă suspectează că un medic de 40 de ani, Mark Schmidt, este liderul acestei reţele. Acesta a fost reţinut de poliţia germană, în timp ce era cu un alt suspect.

Pus în libertate ulterior, Hauke riscă o suspendare de patru ani în plan sportiv, dar şi trei ani de închisoare, la fel în cazul celorlalţi sportivi reţinuţi.

Fără a fi un sportiv de top, Hauke a participat la ediţiile Jocurilor Olimpice din 2014 şi 2018. La Soci, el a ocupat locul 46 la sprint liber şi locul 55 în proba clasică de 15 kilometri. La Pyeongchang, cea mai bună performanţă a lui a fost locul 13 în proba de ştafetă 4x10 kilometri, informează News.ro.



Former professional skiier Max Hauke gets caught doping for the Ski World Cup.



He takes a drug which enhances red blood cell count, removes the blood, then after dope tests transfuses the doped blood. He was caught mid transfusion pic.twitter.com/s8n9Oy9WBp