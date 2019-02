​Sport Report: Top 10 proprietari bogați de cluburi de fotbal - cinci sunt din Premier League

10. Joe Lewis – Tottenham Hotspur - £3,8 miliarde





Chiar dacă Spurs au fost inactivi pe piața transferurilor două sezoane la rând, aceasta nu se datorează lipsei de susținere financiară. Patronul Joe Lewis, unul din cei mai bogați oameni din Regatul Unit, a finanțat proiectul de 800 de milioane de lire al noului stadion Tottenham.





9. Zhan Jundang – Inter Milano - £5,2 miliarde





Miliardarul chinez care a făcut avere cu Suning.com, una din cele mai mari firme de retail și e-comerț din China, a cumpărat clubul în 2016. Succesul a fost imediat, Inter urcând de la locul al șaptelea în 2017 pe al patrulea (și în Liga Campionilor) în 2018.





8. Shahid Khan – Fulham - £5,4 miliarde





Khan a suferit când și-a văzut echipa retrogradând în sezonul în care a cumpărat-o, dar i-a finanțat revenirea în Premier League în următorul. Nu ezită să ia decizii majore, așa cum s-a văzut când l-a înlocuit cu Claudio Ranieri pe antrenorul Slavișa Jokanovic după un start slab în sezonul actual, după ce cheltuise peste 100 de milioane de lire pe 12 jucători noi în vara lui 2018.





7. Nasser Al-Khelaifi – PSG - £6,2 miliarde





După ce a devenit președintele clubului în 2011, când compania sa Qatar Sports Investment a preluat controlul, Al-Khelaifi a purtat-o pe PSG spre înălțimi amețitoare, cu cinci titluri și patru Cupe ale Franței în șase sezoane. Numai în ultimele două veri a cheltuit 350 de milioane de lire pentru transferurile lui Neymar și MBappé, cele mai scumpe făcute vreodată.





6. Stan Kroenke – Arsenal - £6,4 miliarde





Cunoscut drept Silent Stan de admiratorii lui Arsenal, Kroenke are o avere care nu pare a avea impact în bugetul de transferuri al lui Unai Emery. Proprietar al firmei Kroenke Sports and Entertainement, americanul deține și echipa LA Rams din NFL pe lângă Arsenal, la care a devenit acționar majoritar în 2011.





5. Roman Abramovich – Chelsea - £8,3 miliarde





Roman Abramovich a preluat clubul din vestul Londrei în iunie 2003 și l-a transformat dintr-o obișnuită a Premier League într-un gigant de talie europeană. Până în 2006, Chelsea câștigase două titluri în PL, adică tot cu două mai multe decât înainte de a fi preluată de el. Pentru fanii echipei, Abramovich a demonstrat că fericirea poate fi cumpărată.





4. Philip Anschutz – LA Galaxy - £10 miliarde





Distins cu o Medalie de Onoare în National Soccer Hall of Fame pentru contribuția la dezvoltarea fotbalului în Statele Unite, Anschutz este proprietarul echipei LA Galaxy din MLS. Înrolările lui David Beckham, Steven Gerrad și Zlatan Ibrahimovic au demonstrat ambițiile sale pentru club, care a câștigat Cupa MLS în cinci rânduri.





3. Familia Agnelli – Juventus - £10 miliarde





Deținând clubul din 1947, familia Agnelli este cea mai longevivă dinastie sportivă din Italia. În ciuda bogăției sale, Juventus a dobândit o mare reputație în transferuri inteligente, aducându-i liberi de contract (adică gratis) în ultimii ani pe Andrea Pirlo, Dani Alves și Paul Pogba.





2. Șeicul Mansour – Manchester City - £17 miliarde





Tradiționala rățușcă urâtă dintre cele două cluburi din Manchester, City a câștigat trei titluri în ultimul deceniu și are bugetul anual pentru apărare mai mare decât 52 de țări de când a fost preluată de șeic în 2008. City Football Group are și o contribuție uriașă la creșterea popularității fotbalului în America, înființând în 2015 pe New York City FC, la care de atunci s-au dus David Villa, Andrea Pirlo și Frank Lampard.





1. Dietrich Mateschitz – New York Red Bulls (n.red.: și RB Leipzig)- £17,8 miliarde









Ultima oră: Prințul saudit al coroanei, Mohammed bin Salman, pregătește o ofertă de 3,8 miliarde de lire pentru preluarea lui Manchester United.







Familia regală din Arabia Saudită, cu o avere estimată la 800 de miliarde de lire sterline (1.032 miliarde de dolari, la paritatea actuală de 1,29$/£), speră să tenteze familia Glazer să vândă înaintea începerii următorului sezon. Americanii i-au cumpărat pe Diavolii Roșii cu 790 de milioane în 2003. Oferta prințului este valabilă doar dacă United se va califica în Liga Campionilor la finele actualului sezon. Este un semnal clar că saudiții vor ca United să rivalizeze cu City pentru supremația în fotbalul englez și mondial. Șeicul Mansour, proprietarul lui Manchester City, este membru al familiei regale din Abu Dhabi. (Daily Mirror)

Cofondator al companiei de băuturi Red Bull, Mateschitz este implicat în mai multe sporturi, de la fotbal la automobilism. El a cumpărat echipa New York Metrostars și a redenumit-o, cu care a câștigat de cinci ori conferința de est. (Mirror.co.uk)